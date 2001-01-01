最終更新日: 2023年11月2日

本利用規約（「本利用規約」）にリンクが張られたすべてのウェブサイト（それぞれ「本サイト」）は、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクおよび／またはその関連会社（「MIS」と総称します）が所有し、運営するratings.moodys.comに関するものを除き、ムーディーズ・アナリティクス・インクおよびその関連会社（総称して「MA」）が所有し、運営しています。 本書にて、MAおよびMISを「ムーディーズ」と総称します。本利用規約には、本サイトに表示される格付、意見、その他の資料、ツール、製品、サービス、発表および情報（「マテリアル」と総称します）を含め（制限なく）、お客様が利用する本サイトおよび本サイトに表示されるコンテンツにアクセスし、それらを使用する際に従う、規約、約定、諸条件および条項が含まれています。ムーディーズは、通知により、本利用規約の契約条件を変更する権利を留保しており、当該通知は、電子メールまたは任意のその他の妥当な方法によって、ムーディーズがかかる変更（または改訂された利用規約）を本サイト上に掲載することにより行われる場合があります。変更が本サイト上に掲載されることにより通知される場合は、掲載された時点で効力を発すると見なされるものとし、変更が電子メールにより通知される場合は、電子メールが送信された時点で効力を発すると見なされるものとします。また変更が何らかの他の方法で通知される場合は、関連する通知がムーディーズによって、またはムーディーズに代わって送付または発行された時点で効力を発すると見なされるものとします。かかる変更の通知の後にもお客様が引き続き本サイトを使用することで、最終的に、本利用規約のいかなる変更もお客様が承諾したものと見なされます。お客様は、本サイト上の、電子メールで配信された、または任意のその他の妥当な方法で提供された本利用規約への変更通知が、妥当かつ十分な通知に相当することに同意します。

強制的な仲裁および陪審裁判または集団訴訟に関する権利の放棄を含む、本利用規約または本サイトにかかわる関連する紛争におけるお客様の法的権利については、以下の16条 をご覧ください。

本利用規約は、ムーディーズのモバイルアプリケーションや第三者のソーシャルメディアサービスに含まれるムーディーズのコンテンツ（ムーディーズのFacebook®のページなど）で、本利用規約に言及するものに適用されるものとします。この場合、本書で使用される用語の「本サイト」には、該当するモバイルアプリケーションやムーディーズのコンテンツが含まれるものとします。

本サイトを利用することにより、お客様は、本利用規約を読んだことを確認し、それを理解し、その契約条件に拘束されることに同意します。本利用規約に同意しない場合は、お客様は本サイトにアクセスまたは利用しないものとします。本サイトに登録する場合、お客様による本サイトの使用には、本利用規約ではなく、その登録手順の一部としてお客様が締結する利用者同意書が適用されます。

www.moodys.comまたはratings.moodys.com以外の本サイトで閲覧できる信用格付およびムーディーズのマテリアルは、リアルタイムで表示されない場合があります。 信用格付および適用ある法令にしたがってMISが開示する必要のあるその他の情報のリアルタイム表示は、ratings.moodys.comでご覧いただけます。



契約条件

1. 実施権の許諾 。本利用規約は、本利用規約の契約条件を継続的に順守することを条件とする、本サイトを使用するための以下の個人的、取消可能、非独占的、譲渡不能の実施権をお客様に提供するものです。

(a)ratings.moodys.comのみに関して、お客様は、ratings.moodys.comに表示されるマテリアルをコピー、印刷、使用することができ、次の目的に限定して合理的に必要な範囲でのみ保存することができます。 (i)内部使用が以下の1条(c)に従って制限されている社内業務上の目的のため、ならびに(ii)信用格付を政府当局に提出する報告書に記載しなければならない法令上の義務を有し、かつそれを専ら政府当局に配布する限りにおいて、当該報告書内で、またはその一部として、必要な信用格付のみを発行および配布するため。

(b)本利用規約にリンクが張られたその他のすべての本サイト（www.moodys.comを含みますが、これに限定されません）に関して、お客様は随時、不定期に本サイト上のマテリアルの限られた部分をコピー、印刷、ダウンロード、使用することができ、かかる目的に合理的に必要な範囲でのみかかるマテリアルを保存することができます（ただし、個人使用目的および非営利使用目的に限定されます）。

(c) お客様はすべてのサイト（www.moodys.com 、 ratings.moodys.com など）で、内部または外部の目的で、次の行為を禁止されます。

(i)マテリアルに含まれる著作権またはその他の所有権通知または開示を不明瞭にし、変更し、除外し、または削除すること。

(ii)ムーディーズの事前の書面による同意なしに、本サイトから、または本サイトを通じて取得した情報またはマテリアルを改変、派生物の作成、エクスポート、再パッケージ化、流布、放送、複製、ライセンス供与、転送、販売または再販（直接的または間接的）、ミラーリング、フレーム化、「ディープリンク」、「スクレイピング」、またはデータマイニングすること。

(iii)人工知能、機械学習、または自然言語の処理用ソフトウェア、アルゴリズム、方法論、および／またはモデルを含むがこれらに限定されない、ソフトウェア プログラムまたはデータベースを開発、改良、トレーニング、または再トレーニングするために、本サイトまたは本サイト内のマテリアルを使用すること。

(iv)自動プログラム、エキスパート システム、電子エージェント「ボット」、「スパイダー」、または同様のツールを使用して、目的を問わず本サイトにアクセスするか、本サイトを使用すること。

(v)本サイトのマテリアルをフォーラム、ニュースグループ、リストサーバー、メーリングリスト、電子掲示板、またはその他の Web サイトに投稿すること。

すべての本サイトにおいて、お客様は、マテリアルに含まれるいかなる著作権もしくはその他の所有権表示または開示情報を覆い隠したり、変更、除去、または削除したりすることはできません。上記を例外とし、かつ別途、本書で明示的に許可される場合を除いて、お客様は、ムーディーズの事前の書面による同意なく、本サイトからまたは本サイトを通じて取得したいかなる情報またはマテリアルも、修正、その派生品の作成、複写、印刷、エクスポート、ダウンロード、配布、再パッケージ、再配布、流布、放送、送信、複製、公表、使用許諾、譲渡、販売もしくは再販売、正確な描写、捏造、「ディープリンク」、「スクレイプ（情報の削り取り）」、データマイン、またはその他の方法による使用はできず、また、かかる目的での使用のために保存することもできません。さらに、お客様は、本サイトから得たいかなるマテリアルも、フォーラム、ニュースグループ、リストサーブ、メーリングリスト、電子掲示板またはその他のウェブサイトに掲載することはできません。

お客様は、(i)本サイトを混乱、損傷または妨害すること、または(ii)パスワード、アカウントまたはその他の情報を含め、本サイトのその他の利用者に関する情報を収集することを試みたり、または実際に行ったりすることが含むがこれに限定されない、違法または本利用規約で禁止されている目的で、本サイトを使用しないことをムーディーズに保証します。

2. 知的財産権 。本サイトに掲載されるすべてのマテリアルは、別途指定されない限り、米国の著作権、企業秘密および商標法、ならびにその他の州、国内および国際的法律および規制を含むがこれに限定されない法律によって保護されています。本サイト、そのマテリアル、レイアウトおよびデザインは、ムーディーズまたはその実施権許諾者の独占的財産であり、本書に明示的に記載される場合を除き、ムーディーズはかかるマテリアルにかかるいかなる明示または黙示の権利もお客様に付与しません。本利用規約（本利用規約において明示的にお客様に付与される権利を含む）上のいかなる相反事項にもかかわらず、お客様は、いかなる目的においても、スクレイピング・ツールその他のコンピュータの自動機能を使って本サイト上のいかなるマテリアルもコピーまたは抜粋してはなりません。ムーディーズは、集合著作物および／または編集著作物としての本サイトの著作権、本サイトでアクセス可能なあらゆるデータベースの著作権、および本サイトのマテリアルの選択、調整、アレンジおよび強化における著作権を所有します。「ムーディーズ」、「ムーディーズ・インベスターズ・サービス」、「ムーディーズ・アナリティクス」、ならびにムーディーズおよび／またはムーディーズの製品およびサービスを特定するすべての他の名称、ロゴ、およびアイコンは、ムーディーズまたはその実施権許諾者の専有商標です。本サイトに表示される第三者の商標は、そのそれぞれの所有者に帰属します。

3. プライバシー方針 。本サイトに関するムーディーズの個人データの収集・使用慣行の要旨については、ムーディーズのプライバシー方針（www.moodys.comにて閲覧可能）をご参照ください。

4. パスワード方針 。お客様は、ratings.moodys.comを無償でご利用いただけます。 他の本サイトについては、無償で使用できる場合と、アクセスするためにムーディーズからの有償定期購読が必要な場合があります。また、本サイトの特定の箇所については、その使用に際し、お客様によるアカウント登録およびユーザーIDとパスワードの選択が必要となります。お客様には、登録手順の一部として、会員名およびパスワードを選択していただき、ムーディーズに正確かつ完全な最新情報をご提供いただく必要があります。お客様のパスワードを知る人は誰でも、本サイトの制限箇所およびお客様にご利用いただける情報にアクセスすることができます。したがって、パスワードの秘密保持に努める必要があります。本利用規約に同意することにより、お客様は、ご自身それぞれのパスワードの機密性および使用に対して、ならびにパスワードを使用して本サイトを通して入力された通信文に対して、単独で責任を負うことに同意します。お客様はさらに、ご自身のパスワードの紛失または盗難、あるいはパスワードの不正使用に気づいた場合は、直ちにムーディーズに通知するものとします。ムーディーズは、いつでも理由のいかんを問わず、パスワードを削除または変更する権利を留保します。

5. リスクの引受け 。お客様は専ら自己のリスク負担によりインターネットを使用し、適用される現地、 州、国内、および国際のすべての法律および規制に従います。ムーディーズは、安全で信頼性の高いウェブサイトを作成するべく全力を尽くしてきましたが、インターネット上で本サイトを送信先／発信元として送信されるいかなる通信または資料の機密性の保証ができないことをご了承ください。 したがって、ムーディーズおよびムーディーズの実施権許諾者ならびにサプライヤは、インターネットを介して送信されたいかなる情報の安全性、本サイトに記載される情報の正確性、またはかかる情報を信頼した結果に対して責任を負いません。ムーディーズおよびムーディーズの実施権許諾者ならびにサプライヤは、インターネット、ネットワークまたはホスティングサービスの中断または脱落に対して一切責任を負わないものとします。お客様は、本サイトの使用について単独で全面的にリスクを引き受けます。

6. セキュリティの実行 。本サイトの不正使用を実際に行ったりまたは試みたりすることにより、結果的に刑事および／または民事訴訟が生じる場合があります。本サイトの安全性および完全性を維持するため、ムーディーズは、適用法上許容される最大の範囲まで、かつムーディーズのプライバシー方針に反しない限り、本サイト上の活動を検査および記録する権利を留保します。かかる検査または記録により取得されたいかなる情報も、本サイトのいずれかにおける犯罪活動の可能性の調査または告発に関係して、法執行機関による審査の対象になります。ムーディーズはまた、かかる情報の要請に関与する裁判所命令に従うことができます。

7. 他のウェブサイトへのリンク 。ムーディーズは、その単独の裁量により、関連情報およびサービスの検索におけるお客様の便宜のために、ワールドワイドウェブ上のその他のウェブサイトへのリンクを提供する場合があります。これらのウェブサイトは必ずしもムーディーズにより審査されておらず、ムーディーズの管轄外である第三者により維持されています。したがって、ムーディーズおよびその取締役、役員、従業員、代理人、代表者、ライセンサーおよび取引先（以下「ムーディーズ関係者」と総称します）は、これらの第三者ウェブサイト（これらの第三者ウェブサイトにより提供または当該ウェブサイト上に宣伝された製品またはサービス、および／または当該ウェブサイトからダウンロードされたソフトウェアのコンテンツ、情報の正確性、品質を含みますがこれに限定されません）に対する責任を明示的に否認します。さらに、これらのリンクは、任意の第三者または任意の第三者が提供するウェブサイトあるいは製品またはサービスを是認するという意味ではありません。

8. ムーディーズの規制が及ばない事項 。お客様は、電気的または機械的装置あるいは通信回線の 不具合、電話またはその他の相互接続の問題、コンピュータウィルス、不正アクセス、窃盗、操作ミス、悪天候、地震、または自然災害、ストライキまたはその他の労働問題、戦争、テロまたは行政上の制約を含むがこれに限定されない、ムーディーズの規制が及ばない原因に起因する損害の請求につき、ムーディーズおよびムーディーズの実施権許諾者ならびにサプライヤに対し、明示的にその責任を免除し解放します。

9. 開示 。MISは本書により、MISが格付する債務証券（社債および地方公共団体債券、債券、手形および商業手形を含む）および優先株のほとんどの発行体が、MISが提供する信用格付に関する意見およびサービスに対して、信用格付の付与に先立ち、1,000ドルから約2,700,000ドルまでに及ぶ料金をMISに支払うことに同意したことを開示します。ムーディーズ・コーポレーション（「MCO」）およびその完全所有の信用格付子会社であるMISおよびその格付関連会社はまた、MISおよびその格付関連会社の格付および格付過程の独立性に対応するための方針および手順を保持します。MCOの役員と格付される事業体との間、およびMISおよび／またはその格付関連会社による格付を持つとともに、5%を超えるMCOの所有権利益を公式に証券取引委員会（SEC）へ報告も行った事業体の間に存在し得る特定の提携に関する情報は、www.moodys.comの「Investor Relations（投資家向け広報）-- Corporate Governance（コーポレートガバナンス） -- Director and Shareholder Affiliation Policy（役員および株主の提携に関する方針）」の項目の下に毎年掲載されています。

10. 免責事項 。ムーディーズは本サイトに提供されるすべてのマテリアルを、正確かつ信頼できるとムーディーズが確信する情報源から取得しています。お客様は、本サイトを通じて提供される信用格付およびその他の意見が、(a) 事業体、与信契約または負債あるいは負債類似証券の将来の相対的信用リスク（下記に定義される）についての意見の表明であり、また意見としてのみ解釈され、信用度、投資または財務に関する助言、与信判断に関する推奨、または証券の購入、保有あるいは売却する判断、データまたは結論の正確性の承認、または会社の財務状況の独自審査または保証する試みについての現在または過去の事実の表明ではないこと、(b) 流動性リスク、市場価値リスク、または価格変動性を含むがこれに限定されないその他のリスクに言及するものではないこと、(c) お客様の個人的な目的、財務状況、またはニーズを考慮していないこと、ならびに(d)仮にそうであるとしても、お客様によって、またはお客様を代表して行われた投資または与信判断における1つの要因としてのみ評価されることに明示的に同意します。したがって、お客様は、さらに、各投資判断または証券について、および購入、保有、売却または提供を検討する各証券または与信の各発行体および保証人、ならびに当該証券または与信の信用サポートの各提供者について、自ら適切に注意して研究・評価することにも明示的に同意します。疑義を避けるために付言すると、ムーディーズのマテリアルおよび意見には、MAが発表した、定量的モデルによる与信リスク評価および関連する意見またはコメントが含まれる場合もあります。さらに、お客様は、本サイトで利用できるいかなるツールまたは情報も、自主的な判断および専門知識の実行の代わりでないことに明示的に同意します。お客様は、投資、税金、法律、またはその他の専門的問題に関して、助言を得るため常に専門家の支援を求めるべきです。本項の目的上、ムーディーズは「信用リスク」を、事業体が期日になっても契約上・財務上の義務を履行できないリスクおよび債務不履行事由またはインペアメント（経済的損害）が発生した場合に見込まれるあらゆる財務上の損失と定義しています。ムーディーズの格付が対象とする契約上・財務上の義務の種類の詳細については、ムーディーズの「格付記号と定義」をご参照ください。

ムーディーズは、信用格付を割り当てる際に使用する情報が十分な品質を有しており、また適切な場合は独立した第三者が情報源となる場合を含め、ムーディーズが信頼できると見なす情報源からのものであるよう、すべての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行うものではなく、すべての場合において、格付の過程または本サイト上にムーディーズのマテリアルを掲載する準備をする際に受領した情報を独自に検証したり正当性を立証したりすることはできません。人的または機械的誤りの可能性、ならびにその他の要因により、本サイトおよびすべての関連するマテリアルは、いかなる種類の事実表明または保証もなく、「現状有姿」および「提供可能な範囲」で提供され、ムーディーズ関係者は、明示的または黙示的を問わず、本サイトまたはいかなる関連するマテリアルに関しても、正確性、結果、適時性、完全性、商品性または特定目的への適合性について、お客様または任意のその他の人物あるいは事業体に対して、一切、事実表明または保証を行いません。ムーディーズは、本サイトのいかなるマテリアルについても、特定の場所において適切であるまたは使用可能であるとの表明または保証を一切行わず、また本サイトのいずれかのコンテンツが違法である地域からそれらにアクセスすることは禁止されています。かかる場所から本サイトにアクセスすることを選択する場合は、お客様は自由意志でかかる行為を行い、適用されるいかなる現地の法律、規則および規制にも準拠する責任を負います。ムーディーズは、全部あるいは一部かを問わず、ムーディーズが選択するいかなる人物、地域、または管轄区に対しても、いつでも自己の単独の裁量で、本サイトの可用性を制限する可能性があります。お客様は、本サイトに関してムーディーズまたはその任意の従業員あるいは代理人から提供される口頭または書面による情報または助言は、かかる情報または助言が書面による契約書により本利用規約に組み入れられる場合を除き、表明または保証を構成するものではないことに同意し、確認します。さらに、本サイトで利用できるマテリアルには誤りまたは誤植が含まれる場合があり、また本サイトまたはそのマテリアルが利用できない場合もあります。それに加え、ムーディーズは、本サイトで説明されるまたは利用できるマテリアルに対して、いつでも理由のいかんを問わず、修正および／または変更を行う場合があります。お客様は、本サイトで利用できるマテリアルを利用することおよび／またはそれらに頼ることに対し、単独でリスクを引き受けます。

信用格付およびムーディーズのマテリアルは、いかなる者によっても規制目的で定義される指標（ベンチマーク）として利用されることを意図するものではなく、また、これらが指標（ベンチマーク）とみなされる結果を生じるおそれのあるいかなる方法によっても利用できません。

ムーディーズによる信用格付およびムーディーズのマテリアルは、リテール投資家による利用を意図したものではありません。投資判断をする際にムーディーズによる信用格付またはムーディーズのマテリアルをリテール投資家が利用するのは大変危険であり、かつ不適切です。疑義がある場合には、各自のファイナンシャル・アドバイザーその他の専門家にご相談ください。

法律で許容される範囲で、ムーディーズ関係者は、いかなる個人および法人に対しても、本サイトおよびそのマテリアルへのお客様のアクセスもしくは利用、または本サイトもしくはそのいずれかのマテリアルを利用することもしくは利用できないことに起因または関連する一切の間接的、特別的、結果的または付随的な損失または損害について賠償責任を否認します。当該損失または損害発生の可能性についてムーディーズ関係者が事前に知らされていた場合であっても同様とします。これらの責任には、以下のもの（但し、これらのものに限定するものではありません）が含まれます。

①現在または将来の利益の逸失を理由とする補償、償還、または損害賠償

②ビジネス上の評価または信用の確立、増進または維持のために支出した費用、投資または約束

③関連する金融商品がムーディーズによって割り振られた特定の信用格付の適用を受けないことによって生じた損失･損害

④データの逸失

⑤代替のマテリアルの調達費用

⑥資本調達コスト

⑦第三者からのクレーム、または

⑧その他一切の理由に起因･関連する一切の損害

ムーディーズ関係者は、法律で許容される範囲で、いかなる個人または法人に対しても、お客様が本サイトおよびそのマテリアルを利用することまたは利用できないことに起因しまたは関連して生じた直接的または補償的な損失または損害に対する賠償責任（その中には、ムーディーズ関係者の過失責任（疑義を避けるために付言すると、詐欺的行為、故意による違法行為その他法律によって責任の放棄が認められていないものは除外されます）、またはムーディーズ関係者のコントロール内外の偶発事象が含まれますが、これらのものに限定されません）を否認します。

お客様は、損失または損害が何であっても（そしてどのように発生したものであっても）最小化するためのあらゆる合理的な努力を払わなければならず、本利用規約に定めるいかなる条項も、お客様が損失または損害を最小化するためのこのような義務を免責ないし無効化するものとみなされることはありません。

法律で許容される範囲で、理由を問わず、本サイトおよびそのマテリアルへのアクセスまたは使用に関係する、ムーディーズ関係者の債務総額は、(A)債務を生じさせる出来事の直前の12ヵ月間に、本利用規約に従って本サイトを介して提供されたサービスに対して、お客様が支払った総額、または(B)100米ドル、のうちいずれか金額の高い方を超過しないものとします。

11. 補償 。お客様は、本サイトのお客様による利用に基づく、または利用に関係した第三者の主張、あるいは本利用規約のお客様による違反から生じる、いかなる損害、責任、費用および経費（妥当な弁護士費用および専門家費用ならびに訴訟費用を含む）について、ムーディーズ、その実施権許諾者ならびにサプライヤ、そのすべての関連会社およびそれぞれの役員、取締役、従業員、株主、代表者、代理人、継承者および譲受人の責任を免除し、損害を与えないことに同意します。

12. 投稿 。ムーディーズは、本サイトをいかに改善するかについても含め、お客様からのご意見およびご提案を歓迎します。ムーディーズおよびそのサービス提供者は、お客様が、意見、情報、またはフィードバックの投稿が可能な一定のサービス（例を挙げると、メッセージ･ボード、ブログ、チャット機能、メッセージまたはコメント機能）を本サイト上で提供する場合があります。本サイトに投稿された、または本サイトを通して受領したアイディア、提案、情報、フィードバック、ノウハウ、資料およびその他のコンテンツ（総称して「投稿」とします）は、かかる投稿に存在し得るあらゆる権利の全存続期間中、現在知られているまたは後に開発される形態、媒体、または技術において、さらなる承認または対価なしで、ムーディーズがかかる投稿を導入、公表、複製、流布、送信、配布、複写、使用、派生物の作成、世界的規模の表示（全部または一部）、またはそれに従った行動をするための、全世界におけるロイヤリティ無償、対価の支払い済みの、永久的、取消不能、非独占的な、譲渡可能で（複数の階層を通しての）完全なサブライセンスが可能な権利および実施権を含むと見なされます。お客様は本書により、(1)これと異なるいかなる請求、および(2)投稿にかかる著作者人格権、も放棄します。お客様は、上記の実施権を付与するために必要な一切の権利を有していること、およびお客様が本サイトに提供した全ての投稿が、一切の適用ある法令に準拠したものであることを表明し保証します。投稿したコンテンツに対する責任はお客様にあります。お客様が本条に記載した権利を付与することを希望されない場合には、投稿、送信、その他の方法による提供をご遠慮ください。全ての投稿はお客様のリスク負担でなされたものとみなされます。ムーディーズは、いかなる場合も、利用者が提出した投稿をコントロールしていないこと、それらはムーディーズの意見の反映ではないこと、またそこで表明されている意見について、ムーディーズがその正確性を保証したり、その意見を支持するものではない、ということにご留意ください。ムーディーズ関係者は、いかなる投稿物（当該投稿物に含まれる誤謬・欠落、投稿物に貼られたリンクや画像、またはこれらのものを利用して得られた結果を含みますが、それらのものに限りません）に対しても、また、本投稿に起因し、または第三者による本投稿の利用（再公表を含みますが、これに限りません）または誤用（お客様が投稿内容を信頼したことも含みます）から生じた損失・損害について、責任を負いません。

13. 輸出規制 。本サイトに関連するソフトウェアまたはその他のマテリアルは、ダウンロードまたは別の方法 で、関連する輸出管理法に従って禁止されている国または人物に対して輸出または再輸出することはできません。これには、米国が禁輸品を有する対象国、または米国の財務省の米国特定国籍業者リスト（Specially Designated Nationals and Blocked Persons）または米国商務省の被否認者リ スト（Table of Deny Orders）上の人物などを制限なく含めます。お客様は、かかるソフトウェアまたはその他のマテリアルの輸入、輸出または再輸出に関して、現地管轄区の法律に準拠する責任を負います。本サイトからかかるソフトウェアおよび／またはその他のマテリアルを使用および／またはダウンロードすることにより、お客様は、かかる輸入、輸出または再輸出が禁止されている当該国に所在していないこと、当該国の支配下にないこと、または当該国の国民または居住者ではないこと、あるいは、かかる輸出が禁止されている対象人物または対象事業体ではないことを表明し、保証します。

14. 適格機関投資家（QIB）の通知 。本サイトの一部は、1933年証券法に従う規則144Aに定義される「適格機関投資家」（「QIB」）が、有価証券の募集およびQIBの二次市場において、発行体によりQIBが利用可能になったデータを分析できるよう作成された場合があります。これらのデータは、別途、一般に 利用できる場合もあれば、できない場合もあります。本サイトのかかるQIB情報（「QIB情報」）へのアクセスを選択する場合、お客様は本書により、(a) QIB情報にアクセスするQIBでなければならないこと、(b) 本サイトに掲載されるQIB情報は、QIBのみ利用できること、(c) 連邦証券法を違反して、かかるQIB情報を送信または使用しないこと、および (d) お客様は、金融およびビジネス問題において知識および経験を備えているため、QIB情報が発行体により利用可能である証券の利点およびリスクを評価でき、またかかる評価において支援となる分析ツールとしてムーディーズが提供するソフトウェア、製品、および／またはデータを効果的に活用することを、ムーディーズに対して（お客様自身またはお客様の組織を代表して）表明し保証することを、確認し同意します。お客様はまた、かかる証券の自己評価の実行に単独で責任を負うこと、および有価証券の募集およびQIBの二次市場において、発行体によりQIBが利用できるようになったQIB情報に関して、かかる証券を購入、売却または保有すべきかどうかについて、またはかかる評価をする目的のためのお客様にとってのそのソフトウェア、製品、およびデータの有用性について、いかなる推奨も行わないことを確認します。

15. 準拠法 。本利用規約は、本サイトのマテリアルに関する紛争も含め（制限なく）、契約、不法行為、法令またはその他によるかを問わず、法の抵触の原則に関係なく、また国際物品売買契約に関する国際連合条約に関係なく、ニューヨーク州の法律に準拠します。

16. 紛争解決 。本条には、仲裁条項およびクラス･アクションの放棄といった、裁判所での審理または陪審裁判を受ける権利の放棄または集団訴訟へ参加する権利の放棄にかかる条項が含まれています。よく注意してお読みください。本サイトの使用に関してお客様が抱えている懸念事項に対処するため、お客様は本利用規約の最後に記載されている連絡先情報を通じてムーディーズに連絡することができます。 両当事者は、あらゆる紛争、請求、疑義、または意見の相違を、協議および誠実な交渉を通じて直接解決するために最善の努力を払うものとし、これが、お客様がムーディーズに対して訴訟または仲裁を開始するための前提条件となります。 お客様による本サイトもしくは本規約の使用に何らかの形で関連する問題または紛争のうち上記プロセスによって解決されないものは、以下に規定する拘束力のある極秘の仲裁に付託されるものとします。本サイトのマテリアルに関係するいかなる紛争も含め、本利用規約から生じた、または本利用規約に関係して生じた、いかなる紛争、疑義または主張も、契約、不法行為、法令またはその他によるかを問わず、上記の紛争前協議を経ても解決されない場合は、仲裁により最終解決を図るものとし、以下に規定するように、裁判で差止めによる救済を求めるムーディーズの権利の対象となります。いっさいの請求は、請求者個人の資格で提起しなければならず、クラス･アクション、集団訴訟、代表訴訟、複数当事者訴訟その他類似の手続き（以下「クラス・アクション」）の原告または構成員の資格で提起することはできません。但し、5 人以上の個人が協調的または関連する方法でムーディーズに対して仲裁手続きを開始しようとする（または実際に開始する）場合を除きます（例：同様の請求に関する原告またはその弁護士間の調整）。その場合、ムーディーズは、その裁量により、単一の仲裁人のもとで、または本契約の仲裁規定に従って、かかる仲裁の統合を選択することができます。仲裁は一人の仲裁人により、英語でかつ米国仲裁協会の国際規則に従って行われるものとし、当該協会は仲裁を実施し、仲裁人選定機関としての役割を果たすものとします。仲裁地はニューヨーク州ニューヨークとします。仲裁人の決定は本書の当事者等を拘束するものとし、また仲裁費用（勝訴当事者に対する弁護士報酬裁定額を制限なく含む）は仲裁人が決定するとおり支払われるものとします。上記に拘わらず、お客様が仲裁判断にかかる請求を提起された場合において、お客様の要求があれば、米国仲裁協会その他の仲裁人からお客様に課せられた費用および保証金をムーディーズが支払います。但し、お客様が管轄権のある裁判所に訴えを提起した場合に支払う必要があった訴え提起にかかる費用および当面の裁判費用を超過する部分に限ります。仲裁人の決定は、管轄権を有するいかなる裁判所によっても登録されることができます。お客様は、仮救済を得るために訴訟手続きを目的として、および裁定を承認または執行するために仲裁または訴訟手続きの力を借り、ニューヨークの州立および連邦裁判所の管轄権に服することに同意します。上記の定めにかかわらず、ムーディーズは、お客様が本利用規約に違反した場合には、裁判所からの仮差止め命令による救済を求めることができます。お客様は、陪審裁判を受ける権利を明示的に放棄します。

17. 契約期間、契約の終了 。本利用規約は、お客様が最初に本サイトの利用を開始した時点で効力を 発します。ムーディーズは、いつでも理由のいかんを問わず、本サイトまたはその任意箇所へお客様がアクセスするのを拒否する権利を留保します。契約の終了は通知なしで発効します。

18. 権利放棄 。本利用規約の契約条件の厳格な実行を主張しないからといって、その後の違反または 不履行に対する権利を放棄したと見なされることはありません。ムーディーズが本利用規約に基づくいずれかの権利を放棄することは、その他の権利または条項の権利放棄、あるいはその同じ権利または条項の別の時点での権利放棄とは見なされません。

19. 関係の性質 。本利用規約の結果として、またはお客様が本サイトを利用した結果として、 お客様とムーディーズとの間に、合弁事業関係、パートナーシップ関係、雇用関係または代理店関係が存在することは一切ありません。

20. 可分性 。本利用規約の条項は、分離可能なものとします。いずれかの条項（または条項の一部）が、無効または執行不能と判断された場合には、当該条項または条項の一部は、本利用規約から削除されたものとみなされ、本利用規約の残りの条項（および条項の一部）の有効性および執行可能性は影響を受けないものとします。

21. 完全合意／権利の留保 。本サイト上または本サイトを通じて利用できる特定のマテリアルを利用するお客様の権利には、ムーディーズとの別途書面による契約（「その他の契約」）が適用される場合があります。ムーディーズまたはその実施権許諾者が提供するコンテンツを有する本サイトの特定のページまたは機能には、別または追加条件（「特別条件」）を伴う場合があり、これはお客様がそれらのページまたは機能へのアクセス、およびかかるページおよび機能へのアクセス、またはそれらを利用することにより、お客様に開示され、お客様は適用される特別条件に合意したと見なされます。本利用規約とその特別条件との間に矛盾がある場合は、かかるページまたは機能あるいはコンテンツに関して、その特別条件が適用されます。本利用規約と1つ以上のその他の契約との間に矛盾がある場合は、その他の契約の対象であるページまたは機能あるいはコンテンツに関してはかかるその他の契約の条件が適用され支配するものとします。あらゆる特別条件およびその他の契約を例外として、本利用規約は、本サイト上または本サイトを通じて利用できるマテリアルの利用に関してお客様とムーディーズとの間の完全合意を意味しており、お客様とムーディーズとの間の本サイトに関する、電子、口頭または書面によるかを問わず、以前または同時期に行われた通信および提案のすべてに優先します。本書に明示的に付与されていない権利はすべて留保されています。

22. 第三者たる受益者 。本利用規約に定めるムーディーズの実施権許諾者が、（そのそれぞれの製品およびサービスに適用される）本利用規約に定める契約条件の第三者たる受益者であることを意図しています。

23. 譲渡 。お客様は、ムーディーズの事前の書面による同意なく、本利用規約に基づくお客様の権利および義務を譲渡することはできません。上記禁止規定に違反して行われたいかなる譲渡も無効です。本利用規約は、本書の当事者等ならびにそのそれぞれの継承者および許可された譲受人を拘束するものとします。

24. 制裁措置に係るコンプライアンス 。お客様は、お客様が、あらゆる点において、違法または不適切な誘引の提供に関する法令（連邦海外腐敗行為防止法（その後の変更を含む）その他の腐敗防止および賄賂防止に関する法律を含む）を熟知し、それらを遵守しており、また今後も遵守することを保証します。お客様は、お客様およびお客様が代理する事業体のいずれも、(i) 米国、英国、欧州連合、国際連合、または本利用規約の当事者を管轄するその他の政府機関（例: 米国特別指定国民および資格停止者リスト、または英国統合金融制裁対象リストに含まれるもの）によって課された、本利用規約に基づくムーディーズによるサービスの提供を禁止する資産凍結制裁もしくはその他の経済的または金融的制裁の対象ではなく、お客様またはお客様が代理を務めるいかなる事業体も、個別か全体かを問わず、かかる人物によって所有または支配されていないこと、(ii) いかなる理由であれ、米国政府が課す包括的な地理的制裁の対象とならないこと（例えば、かかる制裁の対象となる国または地域（現在はキューバ、北朝鮮、イラン、シリア、ならびにウクライナのクリミア、ドネツク、ルハンシク地域）で組織化されたか本拠を構えている、またはこれら国もしくは地域の政府機関であるなどの理由）とならないこと、あるいは (iii)ロシアに所在しないことを保証します。さらに、お客様およびお客様が代理する事業体は、お客様もかかる事業体のいずれも、上記のいずれかに対し、またはその利益のために、本サイトを故意に提供または使用する意図はないこと、また、かかる提供または使用を故意に行わないことを保証します。お客様は、これらの状況に変化があった場合、ムーディーズに通知することに同意します。本条項の目的上、「所有される」および「所有する」とは、直接的か間接的かを問わず、50%以上の持分を有することを、「支配する」および「支配される」とは、ある事業体またはその経営陣の決定、措置および／または政策を決定する権利または資格を意味します。お客様が本条に違反した場合、適用される法律または規制により本サイトへのアクセスが禁止されているとムーディーズが判断した場合、またはいかなる国または地域においても本サイトへのアクセスを停止するとムーディーズが判断した場合、ムーディーズは、自らが有する他の権利または救済手段に加え、お客様による本サイトへのアクセスおよび影響を受ける一切の定期購読契約を直ちに一時停止または解約することができます。

25. 将来予想に関する記述（Forward-Looking Statements） 。本サイト、ムーディーズのプレスリリースまたはムーディーズの口頭もしくは書面による連絡に含まれる会社またはその経営陣に関する記述には、連邦証券法に定義する「将来予想に関する記述」が含まれています。これらの記述は、複数のリスクや不確定要素を伴うMCOの事業および経営に関する将来の予測、計画および見通しに基づいており、実際に生じる結果や業績とは大幅に異なる可能性があります。将来予想に関する記述は、本サイトのいたるところにあり、「～と考えられる」、「～が期待される」、「～と予想される」、「～する意向である」、「～を計画している」、「～するつもりである」、「～を予定する」、「潜在的な」、「～を継続する」、「戦略」、「～を目指している」、「～を目的としている」、「～と予測する」、「～と見積もる」、「～と推定する」、「～のはずである」、「～する可能性がある」、「～する場合がある」ならびに類似する表現または単語およびこれらが変化したものを含む場合があります。ムーディーズに実際に生じる結果や業績と、将来予想に関する記述の中に結果や業績として記載される内容との間に大きな差異を生じさせる可能性のある要因、リスクおよび不確定要素に関する情報については、フォーム10-KのMCOの直近の年次報告書、フォーム10-Qの四半期報告書その他のMCOが適宜SECに提出する届出書において「リスク要因」を検討している箇所をご覧ください。将来予想に関する記述はいずれも、その作成日時点の状況について伝えるものに過ぎません。MCOは、その後の経過、予測の変化等の結果を問わず、将来予想に関する記述を公式に補完、更新または訂正する義務を負うものではありません（また、そのような意向もありません）。

26. CUSIPデータベース 。お客様は、本サイトに含まれるいかなるCUSIPデータベースおよびそこに含まれている情報も、Standard & Poor’sのCUSIPサービス・ビューロー（「CGS」）およびアメリカ銀行協会（「ABA」）により所有または使用許諾され、価値ある知的財産であり、かつ、かかる財産であり続けるものとすること、またかかる資料またはそれに含まれるいかなる情報においても、財産権がお客様に一切移転されないことに同意し、確認します。お客様が取引の決済および精算以外で使用する場合は、使用に基づく関連費用とともに、CGSから実施権を得る必要があります。お客様は、かかる資料の不正使用または濫用がCGSおよびABAに重大な損害を引き起こすこと、および、その場合、CGSおよびABAにとって金銭賠償では十分な賠償にならない可能性があることに同意します。したがって、お客様は、不正使用または濫用が行われた場合、CGSおよびABAは、CGSおよびABAに与えられうる他の法的または金銭的救済手段に加え、差止命令による救済を得る権利を有するものとすることに同意します。お客様は、証券取引の通常の決済および精算に関する場合を除き、CUSIPデータベース、または、そこに含まれている情報、もしくは、その要約あるいは一部を、いかなる媒体においても、いかなる人物または事業体に対しても、公表または配布しないものとすることに同意しますお客様はさらに、CUSIPの番号と記述を使用することが、自らのために、または、かかるサービスの第三者受領者のために、CUSIPの記述または番号のマスターファイルまたはデータベースを作成または維持することを意図するものではなく、かつ、かかるマスターファイルまたはデータベースの作成または維持という目的に役立たないこと、および、いかなる意味でも、CUSIPマスターテープサービス、プリントサービス、データベースサービス、インターネットサービス、電子サービス、CD-ROMサービス、および／またはCGSが開発するその他の将来のサービスの代替物として役立たないことに同意します。

CGS、ABA、または、それらの関連会社のいずれも、CUSIPデータベースに含まれる情報の正確性、適切性または完全性について、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証も行いません。かかる資料はすべて、商品性または特定の目的あるいは使用への適合性についても、また、かかる資料の利用から取得される可能性がある結果に関しても、いかなる保証もなく、「現状有姿」でお客様に提供されます。CGS、ABAまたはそれらの関連会社のいずれも、過誤または脱落について責任または債務を負わないものとし、かつ、直接的または間接的を問わず、特別または派生的を問わず、たとえかかる損害の可能性について告知を受けていたとしても、いかなる損害賠償の責任も負わないものとします。契約、不法行為、またはその他の方法であれ、何らかの訴訟原因によるCGS、ABAまたはそれらの関連会社の賠償責任は、いかなる場合でも、かかる訴訟原因が発生したと主張される月においてかかる資料へのアクセスに対してお客様が支払った料金を超過しないものとします。さらに、CGSおよびABAは、その管轄外で生じた事情による遅延または不具合に対して、いかなる責任も債務も負わないものとします。

お客様によるCGSのデータの利用およびそれに対するアクセスは、MCOがCGSとの間のディストリビューション契約を維持していることを明示的な条件とします。MCOのディストリビューション契約が終了した場合、お客様がムーディーズのサイトを通じてCGSのデータにアクセスし、それを利用する権利は、自動的に消滅します。

お客様が、CGSとの間で、お客様によるCGSのデータベースの利用について適切な契約（「別途契約」）を締結している場合には、別途契約が有効であり続ける限り、お客様によるCGSのデータベースの利用は、別途契約の規定により規律されます。

お客様は、上記の契約条件が上記に特定される資料へのアクセス権が終了した後も存続するものとすることに同意します。

27. オーストラリアのみを対象とする追加条項 。オーストラリアでのあらゆる公開は、ムーディーズの関連会社が有するオーストラリアの金融サービス認可、すなわちMoody’s Investors Service Pty Limited、ABN 61 003 399 657 AFSL336969または場合により、Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 に従って行われます。ムーディーズによる信用格付およびムーディーズによる発表は、2001年会社法761G条の定める意味の範囲内である「ホールセール顧客」に対してのみ提供することを意図したものです。オーストラリア国内から本サイトにアクセス、閲覧または利用を継続することにより、お客様はムーディーズに対し、「ホールセール顧客」であるか、または「ホールセール顧客」の代表者として本サイトにアクセスしていること、およびお客様およびお客様が代表する事業体のいずれも、2001年会社法761G条の定める意味の範囲内の「リテール顧客」へ、本サイトのいかなるマテリアルも直接的または間接的を問わず流布しないことを表明します。ムーディーズによる信用格付は、発行体の借入債務の弁済能力に関する評価であって、発行体の株式その他のリテール投資家が購入可能な証券に関する評価ではありません。

28. 日本のみを対象とする追加条項 。 ムーディーズ・ジャパン株式会社（「MJKK」）は、ムーディーズ・グループ・ジャパン合同会社（MCOの完全子会社であるMoody’s Overseas Holdings Inc.の完全子会社）の完全所有の信用格付子会社です。ムーディーズSFジャパン株式会社（「MSFJ」）は、MJKKの完全所有の信用格付子会社です。MSFJは、「全米で認知された統計的格付機関（Nationally Recognized Statistical Rating Organization）」（「NRSRO」）ではありません。したがって、MSFJが付与する信用格付は、「NRSROではない信用格付」です。「NRSROではない信用格付」は、NRSROではない者により付与された信用格付であり、それゆえに、信用格付の対象となる債務は、米国法の下で一定の取扱いを受けるための要件を満たしていません。MJKKおよびMSFJは日本の金融庁に登録された信用格付業者であり、登録番号はそれぞれ金融庁長官（格付）第2号および第3号です。

MJKKまたはMSFJ（のうち該当する方）は、同社が格付を行っている負債証券（社債、地方債、債券、手形およびCPを含みます）ならびに優先株式の発行体の大部分が、MJKKまたはMSFJ（のうち該当する方）が行う信用格付に関する意見およびサービスに対して、信用格付の付与に先立ち、12万5,000円から約2億5,000万円の手数料をMJKKまたはMSFJ（のうち該当する方）に支払うことに同意していることを、ここに開示します。

MJKKおよびMSFJは、日本の規制上の要件に対応するための方針と手続きを整備しています。

29. 著作権侵害にかかるクレーム 。 1998年デジタル・ミレニアム著作権法（以下「DMCA」）は、インターネット上で使われているマテリアルによって米国著作権法に基づく権利が侵害されていると信じる著作権者に対する救済方法を規定しています。もしお客様が、本サイト上で閲覧可能なマテリアルによってお客様の著作権が侵害されていると善意で信じる場合には、お客様（またはお客様の代理人）は、ムーディーズに対し、当該マテリアルを削除するかアクセスをブロックするよう要求する通知をすることができます。お客様によって著作権が侵害されているとの通知がなされた場合であって、お客様が当該通知が誤りであると善意で信じる場合には、お客様はDMCAにより、ムーディーズに対し反論の通知をすることができます。通知および反論の通知は、DMCAによる最新の法定の要求に合致したものである必要があります。詳細は、http://www.copyright.gov/をご覧ください。通知および反論の通知は、郵送の場合にはLegal Department (DMCA Notices), 405 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105宛に、電子メールの場合にはDMCAnotices@moodys.com宛に送付してください。お客様は、ムーディーズのDMCAの代理人（Legal Department）に電話で連絡を取ることも可能です。電話番号は、+1-415-874-6000です。ムーディーズは、お客様が通知または反論の通知をされる前に、ご自身の法律顧問に相談されることをお勧めいたします。

30. 問い合わせ先 。本利用規約またはプライバシー方針に関してムーディーズへの問い合わせを希望 される場合は、下記へご連絡ください:

Legal Department（法務部門）

Moody’s Corporation

7 World Trade Center at 250 Greenwich Street

New York, NY 10007

電話: +1-212-553-1653

電子メール: privacy@moodys.com

本利用規約またはプライバシー方針に関して電子メールによりムーディーズへの問い合わせを選択される場合は、電子メールの件名欄に「利用規約に関する問い合わせ」または「プライバシーに関する問い合わせ」とそれぞれ記載してください。