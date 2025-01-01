プライバシー方針

最終更新日: 2026 年 1 月 23 日 

ムーディーズは、お客様の個人情報保護を尊重するとともに、大切にします。本プライバシー方針は、本プライバシー方針を掲載または本プライバシー方針に直接リンクする、ムーディーズのウェブサイト（以下、総称して「本サイト」といいます）上、およびオフラインでのお客様のパーソナル・データ（下記に定義）を当社が収集・利用・開示・保護する方法、およびかかるデータの当社による使用に関して、お客様が有する選択肢について説明するものです。本プライバシー方針をよくお読みください。ムーディーズはその時々に、本プライバシー方針を更新する場合があります。本プライバシー方針へのいかなる変更も、当社が本サイト上に改訂版プライバシー方針を掲載した時点または当該方針にリンクした時点で効力が発生します。個人情報の収集または使用に関する重大な変更は本サイトのプライバシー方針に掲載されます。このページの冒頭の「最終更新日」の記載をご覧になり、本プライバシー方針の最新改訂日をご判断ください。

 

本プライバシー方針における、「ムーディーズ」、「当社」および「当社の」という表現は、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、ムーディーズ・アナリティクス・インクおよびその関連会社を意味します。これに関する全一覧は、 www.moodys.com/MoodysGroupAffiliates にてご覧いただけます。

 

一部の状況では、本サイトにアクセスする際に個人情報の提供を拒否するオプションを利用できる場合があります。ただし、要求された情報を保留することを選んだ場合、本サイトのすべてのセクションにアクセスできない、または最新の機能を利用できないことがあります。

 

本プライバシー方針は、本プライバシー方針を参照している一切のムーディーズのモバイル･アプリケーションその他のムーディーズのオンライン上での行動に対しても適用されます。その場合において「サイト」という表現が使われた場合には、「本サイト」には該当するモバイル･アプリケーションまたはその他のムーディーズのオンライン上での行動が含まれるものとします。

パーソナル・データの収集

パーソナル・データは、例えば、お客様の名前、電子メールアドレス、住所または電話番号など、お客様を特定する、あるいはお客様の特定またはお客様への連絡のために使用される可能性のある情報を言います（以下、「パーソナル・データ」といいます）。当社は、要請された情報、製品、またはサービスをお客様に提供するため（本サイトを含む）、または法令の要請を理由に、パーソナル・データを取得および処理しなければならない場合があります。

 

  • ムーディーズは、本サイトへの登録が必要な場合、パーソナル・データの提供を要請します。登録プロセスでは、お客様に、ご自身の名前、勤務先の電子メールアドレス、勤務先の住所または所在国または所在する地域および電話番号ならびに勤務先名などのパーソナル・データのご提供、および登録時に提示される利用契約への同意が求められます。
  • ムーディーズは、ソーシャル・メディアのプラットフォームからパーソナル・データを受け取ることがあります。例えば、お客様がご自身の本サイト・アカウントにログインするためにご自身のソーシャル・メディア用の認証情報を使用することを選択された場合、お客様のソーシャル・メディアのアカウントから一定のパーソナル・データがムーディーズと共有され、かかるパーソナル・データの中にお客様のソーシャル・メディアのプロファイルの一部であるパーソナル・データが含まれることがあります。
  • ムーディーズは、電子メール、オンライン上のフォーム、注文および登録フォーム、調査、プロモーションへの参加、オンライン・チャット、電話、その他の方法などを通じて、お客様から任意に提供されたパーソナル・データを収集する場合があります。
  • ムーディーズは、適用される資金洗浄対策法およびその他の適用される法令を遵守するために、お客様に対してパーソナル・データの提供を求める場合があります。
  • www.moodys.com を含め、ムーディーズの本サイトの一部において、お客様は「ポートフォリオ」を保存し、お客様が登録されたユーザーである場合には、お客様のご判断により、特別な関心を持つ金融商品を表示させることができます。利便性の観点から、こうした情報は本サイト上に保存される必要があり、お客様のユーザー名およびパスワードを共有する人は誰でもアクセスできます。従って、ユーザー名およびパスワードは十分注意して保管し、他の誰にも開示しないでください。
  •  当社は、本サイトを通じて行われる支払いの回収のために、第三者による支払いサービス（以下、個々を「支払いサービス」といいます）を使用する場合があります。本サイトを通じての支払いを希望する場合は、ムーディーズではなく、支払いサービス（または支払いサービスのサービスプロバイダ）が開設しているウェブページに移動する場合があります。支払いサービスページを通じて提供されるすべてのパーソナル・データは、ムーディーズではなく、支払いサービスにより収集され、本プライバシー方針ではなく、支払いサービスのプライバシー方針が適用されます。ムーディーズは支払いサービスページを通じて収集された情報の、支払いサービスによる使用に対して一切の管理・監督権を持たず、また当該使用に対しても責任を負いません。
  • 製品。
    • 当社の商業用不動産情報製品およびサービスには、法人に限らず商業用不動産の所有者、仲介業者、テナント、買主および売主に関する限定的なパーソナル・データ(名前、住所、電話番号)が含まれています。当社は、このパーソナル・データを、地方税データおよび米国州法LLCの登録情報、一般に公開されているウエブサイトなどの公的記録、およびクラウドソーシングから直接または間接的に(情報プロバイダを介して)取得します。
    • Moody's Analytics Pulse Business Profilesに表示される情報。ムーディーズは、企業に関する情報を収集し、Moody's Analytics Pulse Business Profilesを通じて表示されるビジネスプロファイルを作成します。ムーディーズはこの企業情報をオフラインで収集します。この企業情報には、企業経営者や幹部の名前や連絡先 (住所、電子メールアドレス、電話番号など)が含まれる場合があります。公開情報の一部は、連邦政府、州政府、地方政府の公的記録に基づいています。
    • 当社のNewsEdge製品には、報道記事において言及されている組織の企業幹部、役員、管理職、投資家および個人株主に関する限定的なパーソナル・データが含まれる場合があります。当社はこのパーソナル・データを、公的記録(SECへの提出書類など)、企業の開示やプレスリリース、一般に公開されている ウェブサイト、ニュースフィード、新聞、雑誌などから直接または間接的に(情報プロバイダを介して) 取得します。
    • 当社の他の製品に関連するパーソナル・データの処理に関する情報については、別のGRID プライバシーに関する通知Orbis プライバシーに関する通知,The Nordic PEP List プライバシーに関する通知Entity Verification Index プライバシーに関する通知
  • ムーディーズは、オンライン検索、カンファレンスおよびイベントへの参加、個人的紹介、当社のサービスまたは当社へのサービスの提供に従業員を登録させる雇用者および一定の第三者取引先などから、また、その他各種の方法を通じて情報を収集します。さらに、当社はその時々に、当社製品およびサービスに関心がある可能性のある個人の名前および連絡先情報を含む一定のリストを第三者から取得する場合があります。
収集したパーソナル・データの使用

当社は、パーソナル・データを以下の目的を含む正当な業務上の目的のために、透明性を持って、また、適用法を順守して使用します。

 

  •   要求の達成： ムーディーズは、お客様に関するパーソナル・データを、お客様への製品およびサービスの納入、また、ご注文の製品およびサービスに関する情報の提供のために使用する場合があります。当社は、お客様との契約関係を管理するため、および／または法令上の義務を遵守するために、これらを行います。
  • Moody’s Analytics Pulse上でのお客様からのご提出：当社のサービスを提供するために、当社はお客様が送信した情報を保管し、開示する場合があります。当社は、お客様からご提供いただいた情報を公開する場合、お客様が作成した利用者識別番号（ユーザーID）とともに表示します。当社がお客様からご提出いただいた情報を公開する場合、お客様のご提出いただいた情報について議論したい他のユーザーのリクエストに応じて、お客様に連絡する場合もあります。お客様の連絡先情報を他のユーザーに開示することはありません。「お客様からご提出いただいた情報」とは、特にビジネス評価やレビューなど、お客様がムーディーズ・アナリティクス・パルスのウェブサイト上で公開するために送信または投稿した情報を指します。例外的に、お客様が他のメンバーとのディスカッションに参加することを選択した場合、お客様の氏名と電子メールアドレスがムーディーズ・アナリティクス・パルスのウェブ サイトの他のメンバーに共有されることがあります。例えば、Circle内でディスカッション・スレッドを作成または返信すると、お客様の氏名が投稿内容とともにCircleのメンバーに表示されます。また、Circleへの参加を申請すると、Circleのマネージャーにお客様の氏名と電子メールアドレスのドメインが表示され、マネージャーはCircleへの参加申請を評価することができます。
  • マーケティング通信：当社は随時、適用法に従い、お客様に関するパーソナル・データを、お客様の関心を引くと当社が考える製品、プログラム、サービスおよび販売促進をお知らせするために使用する場合があります。お客様の雇用者がムーディーズの顧客の場合、その雇用者がムーディーズに提供したお客様に関するパーソナル・データを使用して、そうした製品、プログラム、サービスおよび販売促進をお知らせすることがあります。当社はメディア向け連絡先のパーソナル・データを、プレスリリースの配布や当社の業務活動に関連した他のニュース価値のある情報の共有にも使用する場合があります。マーケティングに関する電子メッセージの送信を希望しない場合は、以下の「お客様の選択肢」のセクションをご参照ください。
  • 販売促進：当社は、懸賞、コンテストおよび類似の販売促進（総称して「販売促進」といいます）を実施する場合があります。お客様が当社の販売促進に参加することを選択される場合、当社では一般に、お客様が販売促進に参加し、また、それに当選された時に、一定のパーソナル・データの提供を要請します。お客様が参加する各販売促進についてルールがある場合には、お客様のパーソナル・データを当社が利用することについての追加の重要情報が当該ルールに含まれている場合があるため、熟読していただく必要があります。お客様のパーソナル・データの取り扱いに関するかかるルール上の条件が本プライバシー方針と矛盾する場合には、かかるルール上の条件が優先するものとします。当社は、販売促進の実施のために、かかる情報を利用する場合があります。
  •  その他の業務上の目的：また、当社はデータ分析（例えば、当社のサービスの効率性向上のため）、編集およびフィードバックの目的、カスタマーサポートの提供、本サイトの内容およびレイアウトのカスタム化および改善、ビジネス取引の完了（例えば、要請のあったコンテンツをお客様が受領されたことの確認のため）、マーケティングおよび販売促進計画や資料の開発および提供、利用者の行動に関する統計分析（例えば、ユーザーが本サイトのどの部分に関心を持っているか）、製品開発、お客様またはその雇用主からのサービスの受領、調査および市場調査の実施、個人アカウントの事務管理など、その他の業務上の目的でお客様に関するパーソナル・データを使用する場合があります。
  • 事務管理上の通信：ムーディーズは、本サイト、製品、サービス、お客様のアカウントの状態、利用契約、本プライバシー方針、またはお客様による本サイト、製品および／またはサービスの利用に関するその他の方針、契約または取引に関する重要な情報をお客様に送付するために、パーソナル・データを使用する権利を留保します。本情報は本サイトを利用するにあたり、重要である可能性があるため、かかる通信の受信を拒否することはできません。当社は、お客様との契約関係を管理するため、および／または法令上の義務を遵守するために、これらを行います。
  •   法令や規制の順守：当社は税の徴収、監査といった適用される法令や規制の要件を順守するために必要に応じてパーソナル・データを使用する場合があります。

 

ムーディーズはこのプライバシー方針、その他のオンラインまたはオフラインで適用されるプライバシー通知にてお知らせした目的に沿って、かつ適用法に準じて、個人情報を使用します。適用法により要求があった場合は、当社はお客様の同意に基づいてのみパーソナル・データを使用します。

クッキーとその他の追跡技術

当社では、クッキーおよび同様の技術（総称して「クッキー」といいます）を当社のウェブサイトで利用します。

 

必須クッキー

必須クッキーは、本サイトが機能するのに必要であり、サイトの利用に影響を及ぼすことなくオフにすることはできません。必須クッキーは通常、内部検索機能を利用した際の結果やクッキーについての設定の保存など、本サイトで行った個々のアクションへの対応としてのみ設定されます。

必須クッキーがパーソナル・データを収集および利用することはほとんどありませんが、同時に本サイトを訪れている他の訪問者からお客様を識別できるようにするためのIDコードを含む場合があります。これらのタイプの一意なIDコードは、サーバーセッションを維持して要求された機能を有効にするために利用されます。必須クッキーは典型的なセッションクッキーで、お客様が本サイトを訪問している間だけデータを保存します。

当社では、本サイトを適切に機能させるために当社およびお客様双方の正当な利益にかなうと考える場合に、必須クッキーを利用します。

 

機能性クッキー

ムーディーズは機能性クッキーを利用して、本サイトの利用状況を把握して利用者のインターネット環境を魅力的なものとしています。本サイトを再訪問した際に、ムーディーズは機能性クッキーによってお客様を認識し、お客様のインターネット環境をカスタマイズする場合があります。例えば、一度登録の手続を行っておけば、機能性クッキーによって再度の登録の必要性が回避されます。当社では、機能性クッキーはユーザーエクスペリエンスに価値を付加するものと確信しています。機能性クッキーの有効期限は最長2年間で、本サイト訪問期間、クッキーの目的によって異なります。

 

パフォーマンスクッキー

当社では、パフォーマンスクッキーを使用して、人口学的情報、ドメイン名、コンピュータの種類、ブラウザの種類、画面解像度、および本サイトの使用に関わるその他の統計データなどの情報を収集および／または追跡します。当社は、パフォーマンスクッキーを利用して本サイトの利用者に対する理解を深め、本サイトおよびその他のサービスを改善し普及させています。

当社は、マーケティングキャンペーンの成否を判断し、本サイトの利用および反応率に関する統計をまとめるために、特に本サイトの利用者および電子メールの受信者の行動の追跡に本サイトのページおよび特定形式の電子メールに関連したパフォーマンスクッキーを利用します。特定形式の電子メールで使用する場合には、パフォーマンスクッキーでそのメールの開封状況および開封日時を識別することができます。

当社は、本サイトの使用に関する情報を収集・分析し、行動やトレンドについて報告するためにグーグル・アナリティクスを利用します。グーグル・アナリティクスは、お客様の他のウェブサイト、アプリおよびオンライン・リソースの使用に関する情報も収集する場合があります。当社がグーグル・アナリティクス・クッキーから受け取るデータは総計され匿名となっており、パーソナル・データではありません。ただし、グーグルがお客様についての情報を処理して、当社のサイトの訪問者に関する総計データとして当社に提供する場合があります。グーグルの慣行の詳細についてはここに記載されており、Google Analyticsオプトアウトアドオンをダウンロードしてグーグル・アナリティクスを拒否することができます。

お客様が本サイトを訪問して操作するとき、当社はインターネット・プロトコル（IP）アドレスを収集します。お客様のIPアドレスは、お客様が使用しているコンピュータに、お客様のインターネットサービスプロバイダ（ISP）によって自動的に割り当てられた番号です。この番号は、お客様が本サイトを訪問するときはいつでも、訪問時間および訪問ページと併せて、当社のサーバーログファイルに自動的に特定・記録されます。当社はIPアドレスを、本サイトがユーザーによってどのように利用されているかを理解し、本サイトを改善するとともにユーザーエクスペリエンスを向上させるために使用します。また、当社は、IPアドレスに基づき、お客様のおよその位置情報を取得することがあります。

パフォーマンスクッキーの有効期限は最長2年間で、本サイト訪問期間、クッキーの目的によって異なります。たとえば、あるクッキーはお客様を24時間にわたって本サイトのその日のユニーク訪問者として記憶して、再訪問ユーザーとしてカウントするように設定されています。

 

ターゲティングクッキー

特定のページにおいて、当社はお客様の端末に保存されたお客様による本サイトおよびその他のウェブサイトまたはオンラインサービスへのアクセスおよび利用に関する情報に基づき、お客様が本サイト、当社のアプリケーション、その他のウェブサイトまたはオンラインサービスへアクセスし、利用する際に、お客様が関心を持つ可能性のある当社の製品およびサービスに関する宣伝を行うため、第三者の広告会社を利用します。これを行うために、これらの広告会社はお客様のブラウザ上に固有のクッキーを設定または識別します（ピクセルタグの利用によるものを含む）。広告クッキーは、当社の広告パートナーのサーバー上にあるプロファイルに関連付けられた一意なIDを格納します。これらのプロファイルは、お客様の閲覧行動と、お客様の端末の技術仕様および（お客様のIPアドレスに基づく）位置に加え、本サイトで行ったアクション（リンクのクリックやボタンのクリック）など、閲覧情報に関連付けられたアクションを記録します。グーグルの広告クッキーは、本サイトの訪問時にアカウントにログインしている場合にはお客様のグーグルIDともリンクされ、お客様についての詳細なプロファイルを構築する場合があります。広告クッキーの有効期限は通常、当社の個々の広告キャンペーンによって30日から9ヶ月の間で変化します。

当社は、ソーシャルメディアの「いいね」ボタンおよび「共有」ボタンにリンクされたソーシャルメディアクッキーも使用する場合があります。当社は、お客様に無関係の広告ではなく関係のある広告を表示し、お客様に対して同じ広告が繰り返し表示されるのを防ぐとともに、当社のコンテンツをソーシャルメディア上で「いいね」や「共有」していただけるように、広告クッキーおよびソーシャルメディアクッキーを使用します。ソーシャルメディアクッキーはIPアドレスとブラウザ文字列を収集して、クッキーを埋め込んだソーシャルメディアのサイトに送り返し、お客様が本サイトを訪問したことをソーシャルメディアサイトが認識できるようにします。これはお客様がそのソーシャルメディアサイトのアカウントを持っているか否かには左右されません。

ターゲティングクッキーの保存期間は、本サイトを閲覧している時間内のみから最長２年までで、クッキーの目的によって異なります。

 

当社は以下の第三者とデータを共有します。

 

(1) ウェブサイトのインフラおよびサービスのサプライヤー - 当社は、本サイトの構築と管理にあたってサードパーティのウェブサイトインフラとサービスサプライヤーを利用しています。当社は、クッキーを管理するのにサードパーティのメディア代理店、アドエクスチェンジ、およびアドネットワークを利用します。クッキーデータは、これらのサプライヤーのサーバーに安全に保管されます。当社のサービスプロバイダーは慎重に選定され委託を受けており、契約により当社の指示に拘束され、お客様のデータについては他のいかなる目的でも処理を行いません。

 

(2) 認証 - 当社は、お客様が個人のユーザーであることを認証するために第三者のサービスを利用する場合があります。かかる認証の一環として収集されるすべての情報には、当該第三者サービスプロバイダのプライバシー通知が適用されます。

 

(3) サードパーティのクッキー設定者 - 当社は、パフォーマンス、機能、および場合によってはターゲティングの各クッキーを利用します。

 

当社は、現段階では、ブラウザの追跡拒否（Do Not Track）シグナルに応答しません。

収集したパーソナル・データの開示

当社はパーソナル・データを次の目的で開示することがあります。

 

  • 第三者サービスプロバイダ：当社は、データ分析、受注処理、支払処理、マーケティングの自動化その他のサービス等を当社に提供する第三者にパーソナル・データを提供することがあります。当社はサービスプロバイダを慎重に選択し、委託を行っています。プロバイダは契約に拘束され、本プライバシー方針に適合する目的で個人情報を処理します。
  • 関連会社の通信：適用法に従い、ムーディーズは、当社の関連会社が、お客様の関心を引くと考える製品、プログラム、サービスおよび販売促進についてお客様にお知らせすることができるよう、パーソナル・データを当社の関係会社間で移転する（関係会社の一覧は、www.moodys.com/Affiliates_of_Moodys にてご覧いただけます）ことがあります。当該関係会社は、お客様のパーソナル・データを上記関係会社に適用されるプライバシーポリシーに従ってその他の方法で使用する場合があります。ムーディーズまたは当社の関連会社からのマーケティングに関する通信の受け取りを希望しない場合は、以下の「お客様の選択肢」のセクションをご参照ください。ムーディーズコーポレーションは共同して使用されたパーソナル・データに責任を負う当事者となります。
  •  戦略的パートナーおよび提携サイト：当社は随時、共同の製品、サービス、アプリケーションまたは機能（併せて「共同提供品目」といいます）を提供または推進するために、ムーディーズが所有しない、またはムーディーズに関連しない別の企業と特別の関係を築く場合があります。これらの特別な関係には、提携ウェブサイト（「提携ページ」といいます）が含まれる場合があります。パーソナル・データを含め、これらの共同提供品目、および／またはこれらの提携ページの1つに関連してお客様が提供するいかなる情報も、当社の第三者パートナーと共有されます。お客様は自らかかるプライバシー慣行に関する情報について、これらの第三者のウェブサイトを確認しなければならないことにご留意ください。本プライバシー方針に関する表明は、いかなる第三者のプライバシー慣行または情報慣行についても言及するものではないことにご留意ください。かかる第三者とお客様に関するパーソナル・データの共有を望まない場合には、共同提供品目および／または提携ページに関連して、パーソナル・データを提供しないでください。
  •  第三者のデータ・プロバイダ：お客様が第三者のデータを含む当社の製品またはサービスを定期購読される場合、当社は、その報告義務の一環として、お客様のパーソナル・データを当該第三者に提供する必要がある場合があります。当社は、お客様による第三者のデータの受領につき、お客様が誰であるかを知ることを第三者のデータ・プロバイダが知ることが条件として定められている場合に限り、お客様のパーソナル・データを当該第三者に提供します。
  •  会議およびイベント：お客様がムーティーズ開催の会議またはイベントに参加される場合、お客様のお名前および連絡先情報が他の出席者および当該会議またはイベントの共同開催者と共有される場合があります。
  • 販売促進：当社は、販売促進に関連してお客様が提供したパーソナル・データを、かかる販売促進の第三者スポンサーと共有することがあります（かかる販売促進を当社が主催するかどうかは問いません）。そうでない場合は、かかる販売促進に適用されるルールに従います。
  •  譲渡：当社は、当社の事業、資産または株式のあらゆる部分の再編成、合併、売却、合弁事業、譲渡、移転またはその他の処分（破産または同様の手続きに関連するものを制限なく含める）の場合には、当社が収集するあらゆる個人情報を関連事業体または第三者（およびそれらの各アドバイザー）に開示または譲渡することがあります。
  • 法的執行、緊急事態、法令遵守：当社は(a)ムーディーズが営業するすべての国の法律、規則、あるいは規制（お客様が居住する国以外の法律、規則、あるいは規制を含みます。）に従い、(b)法的な手続きを遵守し、(c)政府または公的機関（お客様が居住する国以外の政府または公的機関を含みます）からの要請に対応し、(d)当社の利用規約を執行し、(e)当社または関連事業体の事業運営を保護し、(f)ムーディーズ、その関連事業体、お客様またはその他の方々の権利、プライバシー、安全または財産を保護し、および (g)当社が可能とされる救済手段を実行し、または被りうる損害を限定するために、適切だと考える限りで、お客様に関するパーソナル・データを開示することがあります。例えば当社は、法律で許容される最大限の範囲において、お客様に関するパーソナル・データを法的執行機関に開示し、違法行為に従事していた、または従事しているかもしれない個人の特定を支援する場合があります。当社が国内または外国政府、あるいは公的機関からパーソナル・データの要求を受け取った場合、適用法に適した形で、また、それが許可する範囲内で当該要求に抵抗、制限、異議申し立てを行います。

 

お客様のパーソナル・データを共有する第三者に関しての詳細をご要望の場合は、下記の「ムーディーズへの問い合わせ先」に掲載された情報をご参照の上、当社までご連絡ください。

お客様の選択肢

当社は、マーケティングの目的でのお客様のパーソナル・データの使用および開示に関して次の選択肢を提供します。

 

  • 当社からのマーケティング関連の電子メールを継続して受け取ることを希望されない場合は、unsubscribe@moodys.com へ電子メールを送信することで、これらのマーケティング関連の電子メールの受信を停止することができます。
  •  お客様のパーソナル・データを、継続して当社の関連会社または関係のない第三者とマーケティングの目的で共有することを希望されない場合,  unsubscribe@moodys.com へ電子メールを送信することで、この共有を停止することができます。

 

当社は合理的に実務上可能な限り迅速にご要求に従うよう努力します。上述の第二の選択肢を実行される場合、既に共有したお客様のパーソナル・データ（すなわち、当社がお客様の要求を実行した時点で既に提供されているお客様のパーソナル・データ）を当社の関連会社あるいは関係のない第三者のデータベースから削除できないことにご注意ください。さらに、当社の関連会社あるいは関係のない第三者とお客様のパーソナル・データを共有しないことを当社に要求されることによって、ムーディーズからのすべてのマーケティング電子メールの受信が停止される結果になる場合があることにご留意ください。また、当社からのマーケティング関連の電子メールの受信の停止を選択された場合でも、当社は重要な管理メッセージを送信することがあります。このような管理メッセージは、当社のサービスの受領を停止されない限り、受信の停止を選択することはできません。

 

また、下記の「ムーディーズへの問い合わせ先」に掲載された情報を使用して郵便や電話で連絡するか、お客様がサイトプロファイルまたはアカウントをお持ちの場合は、お客様のサイトプロファイル／アカウントで選好を変更することによって、いつでもマーケティング関連の電子メールに関して選択を示すことができます。

お客様の個人情報のアクセス、変更あるいは匿名化方法

適用法によって権利がお客様に提供されており、当社に既に提供されたお客様に関するパーソナル・データの閲覧、訂正、更新、匿名化、削除、その他の使用の制限を希望される場合、または、他の会社に送信する目的でお客様のパーソナル・データの電子コピーの受領を希望される場合、お客様は下記の「ムーディーズの連絡先情報」セクションで提供される情報を使用して当社に連絡することで要求を行うことができます。当社は、適用法に従って、お客様の依頼に応じます。お客様の保護のため、当社はお客様が当社宛に要望を送る際に利用される特定の電子メールアドレスに関連したパーソナル・データについての要望のみ実行することができ、また、当社はお客様の要望を実行する前にお客様本人であることの認証を必要とする場合があります。当社は、合理的に実務上可能な限り迅速に、適用法に準じて、お客様の要望に従うよう努力します。当社は、記録目的および／または変更または削除の希望前にお客様が着手した取引を完了するために、一定の情報の保存を必要とする場合があることにご留意ください。

リンク

本サイトには、他のインターネットウェブサイト（ソーシャル･メディア･サイトおよび第三者が提供するコラボレーション・ツールを含む）へのリンクが含まれる場合があります。これらのリンクされているサイトはムーディーズの管理下にあるものではありません。当社は、リンクを便宜上、提供するのみであり、ムーディーズはこれらのリンクされたサイトのプライバシー慣行またはコンテンツを支持したり、管理したりするものではなく、また責任を負うものでもありません。お客様がなんらかの第三者ウェブサイトを通じてパーソナル・データを提供する場合、またはお客様が第三者のコラボレーション・ツールもしくはその他のソーシャル・メディア・プラットフォームを通じて当社と連絡をとることを希望される場合には、トランザクションはかかる第三者のウェブサイト上で発生し（本サイト上ではありません）、また、お客様が提供するパーソナル・データは、その第三者により収集・管理されます。当社では、お客様がかかる第三者のプライバシー方針および慣行をよく理解されることを推奨します。本プライバシー方針は、本プライバシー方針を掲載しない、または本プライバシー方針に直接リンクしない関連事業体を含むがこれに限られない、いかなる第三者のプライバシー慣行または情報慣行についても対象とするものではないことにご留意ください。

 

安全性のための措置ムーディーズは当社の組織内に収集されたパーソナル・データを、喪失、濫用、不正アクセス、開示、改変または棄損から保護するため、特定の製品やサービスに関する外部第三者監査を含む、適切な組織的措置と技術的措置を確立しています。ムーディーズは疑わしいプライバシー侵害を処理および手続きし、適用法の要求があった場合に規制機関と影響のある個人に通知します。ムーディーズは、プライバシーとセキュリティ査定を完了でき、契約条件に拘束されている、適切なベンダーに当社に代わってパーソナル・データを処理することを要求します。

データの完全性

 ムーディーズは、パーソナル・データを収集した目的、本プライバシー方針で承認された目的、またはお客様が許可した目的に一致する方法でのみ、パーソナル・データを使用します。ムーディーズでは、パーソナル・データがその意図された使用方法に関係しており、正確かつ完全で最新である（お客様から提供されたとおり）ことを確保するため、合理的な措置を講じます。パーソナル・データの更新または訂正はお客様によって行われる必要があります。

保管期間

当社では、お客様に関するパーソナル・データを、その取得の目的に鑑みて、必要でありかつ許容される限り、適用法に従う限りにおいて、保管します。当社による保管期間を決定するために用いる基準は、(i)お客様と当社とが継続的な関係を有する期間、(ii)当社が遵守すべき法的義務の有無、および(iii)当社の法的地位（適用のある出訴期限、訴訟、規制当局による調査等に関してなど）に鑑みて保管することが望ましいかという点を含みます。

パーソナル・データの国境を越える移動

お客様のパーソナル・データは、当社が施設を有する、あるいは当社がサービスプロバイダと提携する、何れかの国で保管され、処理されることがあります。ある特定の状況においては、かかる国の裁判所、法執行機関、規制当局、または治安当局がお客様のパーソナル・データにアクセスする権限を有する場合があります。

 

当社はお客様の個人データの国外転送を行うための適切な法的根拠を保持することを保証します。

 

お客様が欧州経済領域（EEA）または英国に所在する場合：　EEA外の国の中には、欧州委員会により、EEAの基準に従い十分なレベルのデータ保護がなされているものとして認定されている国があります（かかる国の一覧は、欧州委員会の十分性認定リスト（https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en）にてオンラインでご覧頂けます）。英国またはEEAから、欧州委員会が十分性を有しないと考える国に向けて行われる移転について、当社は、お客様の個人データを保護するため、欧州委員会または英国が採用する標準的契約条項等の十分な手段を導入しました。お客様は、これら手段についてhttps://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en にて写しを入手することができます。

 

お客様が他の国に所在する場合、当社はお客様のパーソナル・データを国外転送するのに適切な法的根拠を有することをします。特定の法域で求められる場合、当社は、お客様のパーソナル・データの収集国に置かれたデータベースを利用して、パーソナル・データの初期的処理関する要件を遵守します。

未成年者による本サイトの使用

本サイトは１８歳未満の個人に向けたものではありません。当社は、１８歳未満の個人には本サイトを通じてパーソナル・データを提供しないよう求めます。

機微なパーソナル・データに関する制限

当社が適用ある資金洗浄対策法およびその他の適用される法令を遵守するためにお客様に対して情報の提供を特に求める場合を除いて、当社は、何らかの機微なパーソナル・データ（例えば、社会保険番号、パスポート番号、人種または種族的出身、政治的立場、宗教その他の信心、健康、バイオメトリクスまたは遺伝的形質、犯罪経歴または所属組合など）を、本サイトで、あるいは本サイトを通じて、あるいはその他の手段で当社に送付、あるいは開示しないよう求めます。

ムーディーズの問い合わせ先

ムーディーズのデータ保護慣例に関しての質問または懸念事項は、下記宛にお問い合わせください:

 

Legal Department（法務部門）
Moody’s Corporation
7 World Trade Center at 250 Greenwich Street
New York, NY 10007
電話: +1-212-553-1653または+1-866-995-9659
電子メール: privacy@moodys.com

 

本プライバシー方針に関して電子メールによりムーディーズへの問い合わせを選択される場合は、電子メールの件名欄に、「プライバシーに関する問い合わせ」と記載してください。

 

適用法に従い、お客様は、お客様の国もしくは地域、または適用のあるデータ保護法への違反が生じたことが疑われる場所のデータ保護機関に対して苦情を申し立てることができます。

 

また、当社がデータ保護オフィサーを任命している国では、お客様は、privacy@moodys.com に電子メール（件名「当社のデータ保護オフィサーに関する問い合わせ」）を送信することで、当社のデータ保護オフィサーに問い合わせることができます。

カリフォルニア州の追加情報

お客様がカリフォルニア州居住者である場合、カリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）（Civil Code §§1798.100およびその関連規則）が適用され、お客様のパーソナル・データに関する権利が保障されます。この権利には以下が含まれます。 

 

  • お客様は、過去１２か月間当社が収集、利用、開示したお客様のパーソナル・データについて、(i)お客様に関して当社が収集したパーソナル・データのカテゴリー、(ii)当社がお客様のパーソナル・データを収集した事業または商業上の目的、(iii)当社がお客様のパーソナル・データを収集する際に使用した情報源のカテゴリー、および(iv)当社がお客様のパーソナル・データを共有した第三者のカテゴリーに関する情報提供を要求することができます。お客様は、当社が事業上の目的に関連して共有したお客様のパーソナル・データのカテゴリーを開示したリストを要求することができます。
  •  当社がお客様について保持している不正確なパーソナル・データの修正を要求できます。
  •  お客様は、一般的に使用されており、機械で読み取り可能な形式でお客様のパーソナル・データの写しの提供を要求することができます。
  •  お客様は、一定の例外を除き、お客様のパーソナル・データを当社が削除するよう要求することができます。
  • 特定のムーディーズ関連会社のウェブサイト、製品、またはサービスに適用されるプライバシーポリシーまたは声明に明記されている場合、機密個人情報の利用または開示の制限を要求できます。

 

お客様が上記法的権利を行使する際には、当社は、お客様の本人確認または権利行使の権限について確認し、パーソナル・データがお客様に関連するものであることを確認する必要がある場合があります。お客様、またはお客様に代わって行動する権限を与えられた自然人または事業体のみが、お客様のパーソナル・データに関連する検証可能な消費者要求を行うことができます。当社が、CCPAまたは適用法に基づくお客様のプライバシー権行使の有無によってお客様を差別することはありません。

 

過去１２か月間、当社はカリフォルニア州居住者より上記カテゴリーのパーソナル・データを収集しました。さらに、当社は過去１２か月間、収集した当該パーソナル・データを上記記載の目的のために第三者に開示しました。

 

ムーディーズはCCPAによる告知が必要とされる目的で、機微な個人情報を利用または開示することはありません。ムーディーズは、16歳未満のお客様の個人情報の販売または共有について、実際の知識を有しません。

 

過去12ヶ月間に、当社は以下の個人情報を含む製品およびサービスを販売しました：
 

  • カリフォルニア州居住者で、商業用不動産の所有者、仲介業者、テナント、買主、。
  • カリフォルニア州居住者で、組織の支払、購買、調達に関わる者。
     

公開されているなど、個人データがCCPAの個人情報の定義から除外されない限りにおいて、カリフォルニア州居住者は、当該個人データの第三者への販売をオプトアウトする権利を有します。この権利は、ここで行使することができます。

 

ここで権利も行使することができます本項に定めるいかなる法的権利も行使することができます。

 

ムーディーズがCCPAに従いサービス・プロバイダーとして個人情報を処理する限りにおいて、これらの条件に従います。

 

CCPAに基づき、前年の消費者リクエスト指標をまとめています。以下の指標は、2024年1月1日から2024年12月31日までに当社が受け取ったCCPAに基づく消費者リクエストに関するものです:

 

知る権利

削除させる権利

訂正する権利

販売または共有をオプトアウトする権利

センシティブ情報の利用制限の権利

受理したリクエスト数

87

1,533

19

0

0

完了したリクエスト数

0

17

19

N/A

N/A

拒否されたリクエスト数*

50

100

0

N/A

N/A

検証できないリクエスト数**

37

1,416

0

N/A

N/A

削除を免除された情報のリクエスト数

0

0

0

N/A

N/A

回答までの中央値の日数

12

14

1

N/A

N/A

回答までの平均日数

27

24

2

N/A

N/A

* カリフォルニア州の消費者以外からの無効なリクエスト
** データ/記録が不見当

テキサス州の追加情報

ムーディーズは、テキサス州データブローカー法(Tex. Bus. & Com. Code Ann. Ch. 509)に基づくデータブローカーです。テキサス州で事業を行うには、データブローカーはテキサス州務長官に登録する必要があります。テキサス州の居住者である 場合、テキサス州データセキュリティおよびプライバシー法(以下「TDSPA」)(Tex. Bus. & Com. Code Ann.  §541.001 et seq.)により、消費者には個人データに関する特定の権利が付与されています。これには以下が含まれます。
 

  • 企業が消費者の個人データを処理しているかどうかを知る権利、および個人データのコピーを読み取り可能な形式で取得する権利
  • 個人データの性質およびその処理目的に鑑みて、消費者が不正確な個人データを修正する権利
  • 個人データを削除する権利
  • ターゲティング広告、個人データの販売、または消費者に関して一定の決定を行うためのプロファイリングを目的とした個人データの処理をオプトアウトする権利
  • これらの権利を行使したことに対して報復や差別を受けない権利

 

本項に定めるいかなる権利も、上記の「ムーディーズの問い合わせ先」セクションに記載された情報を使用して当社に連絡することにより行使することができます。

Global PRP

Moody’s CorporationのPrivacy Recognition for Processors Program認証はこちら

Moody’sのプライバシー慣行は、Global Privacy Recognition for Processors (PRP) システムに準拠しています。PRPシステムの詳細については、こちらをご参照ください。Moody’sの認証については、PRP System Directory からご確認いただけます。参加範囲の詳細については、 Moody’sのアカウンタビリティ・エージェントである BBB National Programsを通じてプライバシーに関する問い合わせをご提出またはこちらをご確認ください

Global PRP System Certification Mark™ は、International Trade Administration/Office of Global Data Policy and Privacyの商標であり、許可を得て使用されています。