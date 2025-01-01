当社では、クッキーおよび同様の技術（総称して「クッキー」といいます）を当社のウェブサイトで利用します。

必須クッキー

必須クッキーは、本サイトが機能するのに必要であり、サイトの利用に影響を及ぼすことなくオフにすることはできません。必須クッキーは通常、内部検索機能を利用した際の結果やクッキーについての設定の保存など、本サイトで行った個々のアクションへの対応としてのみ設定されます。

必須クッキーがパーソナル・データを収集および利用することはほとんどありませんが、同時に本サイトを訪れている他の訪問者からお客様を識別できるようにするためのIDコードを含む場合があります。これらのタイプの一意なIDコードは、サーバーセッションを維持して要求された機能を有効にするために利用されます。必須クッキーは典型的なセッションクッキーで、お客様が本サイトを訪問している間だけデータを保存します。

当社では、本サイトを適切に機能させるために当社およびお客様双方の正当な利益にかなうと考える場合に、必須クッキーを利用します。

機能性クッキー

ムーディーズは機能性クッキーを利用して、本サイトの利用状況を把握して利用者のインターネット環境を魅力的なものとしています。本サイトを再訪問した際に、ムーディーズは機能性クッキーによってお客様を認識し、お客様のインターネット環境をカスタマイズする場合があります。例えば、一度登録の手続を行っておけば、機能性クッキーによって再度の登録の必要性が回避されます。当社では、機能性クッキーはユーザーエクスペリエンスに価値を付加するものと確信しています。機能性クッキーの有効期限は最長2年間で、本サイト訪問期間、クッキーの目的によって異なります。

パフォーマンスクッキー

当社では、パフォーマンスクッキーを使用して、人口学的情報、ドメイン名、コンピュータの種類、ブラウザの種類、画面解像度、および本サイトの使用に関わるその他の統計データなどの情報を収集および／または追跡します。当社は、パフォーマンスクッキーを利用して本サイトの利用者に対する理解を深め、本サイトおよびその他のサービスを改善し普及させています。

当社は、マーケティングキャンペーンの成否を判断し、本サイトの利用および反応率に関する統計をまとめるために、特に本サイトの利用者および電子メールの受信者の行動の追跡に本サイトのページおよび特定形式の電子メールに関連したパフォーマンスクッキーを利用します。特定形式の電子メールで使用する場合には、パフォーマンスクッキーでそのメールの開封状況および開封日時を識別することができます。

当社は、本サイトの使用に関する情報を収集・分析し、行動やトレンドについて報告するためにグーグル・アナリティクスを利用します。グーグル・アナリティクスは、お客様の他のウェブサイト、アプリおよびオンライン・リソースの使用に関する情報も収集する場合があります。当社がグーグル・アナリティクス・クッキーから受け取るデータは総計され匿名となっており、パーソナル・データではありません。ただし、グーグルがお客様についての情報を処理して、当社のサイトの訪問者に関する総計データとして当社に提供する場合があります。グーグルの慣行の詳細についてはここに記載されており、Google Analyticsオプトアウトアドオンをダウンロードしてグーグル・アナリティクスを拒否することができます。

お客様が本サイトを訪問して操作するとき、当社はインターネット・プロトコル（IP）アドレスを収集します。お客様のIPアドレスは、お客様が使用しているコンピュータに、お客様のインターネットサービスプロバイダ（ISP）によって自動的に割り当てられた番号です。この番号は、お客様が本サイトを訪問するときはいつでも、訪問時間および訪問ページと併せて、当社のサーバーログファイルに自動的に特定・記録されます。当社はIPアドレスを、本サイトがユーザーによってどのように利用されているかを理解し、本サイトを改善するとともにユーザーエクスペリエンスを向上させるために使用します。また、当社は、IPアドレスに基づき、お客様のおよその位置情報を取得することがあります。

パフォーマンスクッキーの有効期限は最長2年間で、本サイト訪問期間、クッキーの目的によって異なります。たとえば、あるクッキーはお客様を24時間にわたって本サイトのその日のユニーク訪問者として記憶して、再訪問ユーザーとしてカウントするように設定されています。

ターゲティングクッキー

特定のページにおいて、当社はお客様の端末に保存されたお客様による本サイトおよびその他のウェブサイトまたはオンラインサービスへのアクセスおよび利用に関する情報に基づき、お客様が本サイト、当社のアプリケーション、その他のウェブサイトまたはオンラインサービスへアクセスし、利用する際に、お客様が関心を持つ可能性のある当社の製品およびサービスに関する宣伝を行うため、第三者の広告会社を利用します。これを行うために、これらの広告会社はお客様のブラウザ上に固有のクッキーを設定または識別します（ピクセルタグの利用によるものを含む）。広告クッキーは、当社の広告パートナーのサーバー上にあるプロファイルに関連付けられた一意なIDを格納します。これらのプロファイルは、お客様の閲覧行動と、お客様の端末の技術仕様および（お客様のIPアドレスに基づく）位置に加え、本サイトで行ったアクション（リンクのクリックやボタンのクリック）など、閲覧情報に関連付けられたアクションを記録します。グーグルの広告クッキーは、本サイトの訪問時にアカウントにログインしている場合にはお客様のグーグルIDともリンクされ、お客様についての詳細なプロファイルを構築する場合があります。広告クッキーの有効期限は通常、当社の個々の広告キャンペーンによって30日から9ヶ月の間で変化します。

当社は、ソーシャルメディアの「いいね」ボタンおよび「共有」ボタンにリンクされたソーシャルメディアクッキーも使用する場合があります。当社は、お客様に無関係の広告ではなく関係のある広告を表示し、お客様に対して同じ広告が繰り返し表示されるのを防ぐとともに、当社のコンテンツをソーシャルメディア上で「いいね」や「共有」していただけるように、広告クッキーおよびソーシャルメディアクッキーを使用します。ソーシャルメディアクッキーはIPアドレスとブラウザ文字列を収集して、クッキーを埋め込んだソーシャルメディアのサイトに送り返し、お客様が本サイトを訪問したことをソーシャルメディアサイトが認識できるようにします。これはお客様がそのソーシャルメディアサイトのアカウントを持っているか否かには左右されません。

ターゲティングクッキーの保存期間は、本サイトを閲覧している時間内のみから最長２年までで、クッキーの目的によって異なります。

当社は以下の第三者とデータを共有します。

(1) ウェブサイトのインフラおよびサービスのサプライヤー - 当社は、本サイトの構築と管理にあたってサードパーティのウェブサイトインフラとサービスサプライヤーを利用しています。当社は、クッキーを管理するのにサードパーティのメディア代理店、アドエクスチェンジ、およびアドネットワークを利用します。クッキーデータは、これらのサプライヤーのサーバーに安全に保管されます。当社のサービスプロバイダーは慎重に選定され委託を受けており、契約により当社の指示に拘束され、お客様のデータについては他のいかなる目的でも処理を行いません。

(2) 認証 - 当社は、お客様が個人のユーザーであることを認証するために第三者のサービスを利用する場合があります。かかる認証の一環として収集されるすべての情報には、当該第三者サービスプロバイダのプライバシー通知が適用されます。

(3) サードパーティのクッキー設定者 - 当社は、パフォーマンス、機能、および場合によってはターゲティングの各クッキーを利用します。

当社は、現段階では、ブラウザの追跡拒否（Do Not Track）シグナルに応答しません。