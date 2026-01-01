主要事業​

- 企業経営および投資判断上のリスク・マネジメントに関するコンピュータソフトウェアについての研究、 資料収集および技術・情報の提供

- 信用調査および集約した意見情報に関する定期購読サービスの提供

- インターネットを利用した信用格付データーベースへのアクセスおよび情報の提供

- 信用リスクの評価に関するソフトウェア、その他分析手段の提供

- 信用リスクに関する研修およびコンサルティングサービスの提供

- その他市場に対する金融情報および分析結果の提供

- 前述記載事項に附帯関連する一切の業務で、信用格付業務を除く