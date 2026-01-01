会社情報

ムーディーズ・ジャパン

社名ムーディーズ・ジャパン株式会社​
所在地東京都港区愛宕二丁目5－1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー22階​
設立年月日昭和60年4月
代表者代表取締役  清水 直樹​
主要事業- 債券の格付に関する業務
- 社債発行者の企業情報の提供
- 債券格付情報の収集 ほか これに関連する一切の事業

※ 金融商品取引法 信用格付業者 (登録番号:金融庁長官 (格付) 第2号) (2010年9月30日)
※ NRSRO (nationally recognized statistical rating organization=全米で認知された統計的格付機関)となります。

ムーディーズSFジャパン

社名ムーディーズSFジャパン株式会社​
所在地東京都港区愛宕二丁目5－1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー22階​
設立年月日​平成22年7月
代表者代表取締役  清水 直樹
主要事業- 債券の格付に関する業務
- 社債発行者の企業情報の提供
- 債券格付情報の収集 ほか これに関連する一切の事業​

※ 金融商品取引法 信用格付業者 (登録番号:金融庁長官 (格付) 第3号) (2010年9月30日)

ムーディーズ・インべスターズ・サービスは、金融商品取引法上の登録を受けた信用格付業者ではありませんのでご注意ください。

ムーディーズ・アナリティックス・ジャパン

社名ムーディーズ・アナリティックス・ジャパン株式会社
所在地東京都港区愛宕二丁目5－1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー22階​​
設立年月日​平成12年7月
代表者代表取締役  元井 健
主要事業- 企業経営および投資判断上のリスク・マネジメントに関するコンピュータソフトウェアについての研究、 資料収集および技術・情報の提供
- 信用調査および集約した意見情報に関する定期購読サービスの提供
- インターネットを利用した信用格付データーベースへのアクセスおよび情報の提供
- 信用リスクの評価に関するソフトウェア、その他分析手段の提供
- 信用リスクに関する研修およびコンサルティングサービスの提供
- その他市場に対する金融情報および分析結果の提供
- 前述記載事項に附帯関連する一切の業務で、信用格付業務を除く