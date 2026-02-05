課題

急成長中の企業 A は、Salesforce上の顧客レコードの運用を効率化する必要があった。同社の営業チームは以下の分野で困難に直面していた:

見込み顧客の特定と新規アカウントのオンボーディングの効率化

各アカウントのデータの完全性と正確性の維持

アカウントの企業グループ構造や所有構造に関する深いインサイトの獲得

コンプライアンスやリスクの先行把握

関連ニュースや市場シグナルの適時把握と適切なタイミングでのアプローチ



Salesforceとムーディーズを連携させるメリット

企業Aは、Salesforceとムーディーズのソリューションを連携させることで、自社のCRMを静的なデータベースから動的なインサイトドリブン・プラットフォームへと変革させました。このソリューションは 、データエンリッチメント (データ拡充）、リスク評価プロセス、およびマーケット・インテリジェンスの調査や確認を自動化し、各チームの業務をスマート化・迅速化します。



ステップ 1: アカウント情報の充実化

解決策: データ拡充と企業グループ管理のためMoody’s Orbis を活用

課題 : Salesforceで新規アカウントを作成する際、企業に関する情報は、最初は通常ほとんどが空欄であるため、情報を調べて手作業で入力する必要が生じる。営業担当者は、これまで、売上に直結しないSalesforceへのアカウント入力や情報補完に多くの時間を取られていた。

: Salesforceで新規アカウントを作成する際、企業に関する情報は、最初は通常ほとんどが空欄であるため、情報を調べて手作業で入力する必要が生じる。営業担当者は、これまで、売上に直結しないSalesforceへのアカウント入力や情報補完に多くの時間を取られていた。 解決策 : Orbis は、最小限の入力に基づき、豊富な企業属性情報や所有構造データを自動でレコードに取り込みます。子会社と親会社をリンクし、企業グループ構造も可視化します。初期登録後も企業情報の変更を継続的に監視してコアデータを最新の状態に保ちます。さらに、大量のレコードをOrbisデータベースに基づき一括でマッチングおよび拡充して、既存のSalesforceのデータをクレンジング、標準化、および更新することができます。

: Orbis は、最小限の入力に基づき、豊富な企業属性情報や所有構造データを自動でレコードに取り込みます。子会社と親会社をリンクし、企業グループ構造も可視化します。初期登録後も企業情報の変更を継続的に監視してコアデータを最新の状態に保ちます。さらに、大量のレコードをOrbisデータベースに基づき一括でマッチングおよび拡充して、既存のSalesforceのデータをクレンジング、標準化、および更新することができます。 効果: 空欄の状態から一気にデータがそろい、しかもその完全な状態を手作業なしで維持できるようになります。一括クリーンアップと継続的なモニタリングにより、新規および既存アカウントのデータ精度が飛躍的に高まり、時間の節約、入力ミスの削減、クロスセル・アップセル機会の創出やレポーティング精度の向上を実現します。



ステップ2: 関連ニュースの把握

解決策: 企業およびマーケット・インテリジェンスを提供するMoody’s NewsEdge™ を活用

課題 : 営業チームは担当アカウントに関するニュースや記事を常に調査する時間がなく、その結果、アプローチの好機やリスクシグナルを見逃すことがある。

: 営業チームは担当アカウントに関するニュースや記事を常に調査する時間がなく、その結果、アプローチの好機やリスクシグナルを見逃すことがある。 解決策 : NewsEdgeは、各アカウントに関連するニュース、センチメント動向、市場イベントを自動で表示します。事前定義されたフィルターや「事業拡張」、「買収」などのニュースイベントを検索し、最適なタイミングでのアプローチを実現します。

: NewsEdgeは、各アカウントに関連するニュース、センチメント動向、市場イベントを自動で表示します。事前定義されたフィルターや「事業拡張」、「買収」などのニュースイベントを検索し、最適なタイミングでのアプローチを実現します。 効果: 営業チームは、担当アカウントに関連するニュースやトレンドを常に把握し、適切なタイミングでエンゲージメントを図れます。マーケティングチームはリアルタイムのニュースインテリジェンスを活用してキャンペーンを最適化でき、特にアカウントベースドマーケティング（ABM）の場面で、十分な裏づけに基づいた、的確かつタイムリーなアプローチを実現できます。



ステップ 3: 予備的コンプライアンスチェック

ソリューション: コンプライアンスとリスク評価のためのCompliance Catalyst を活用

課題 : コンプライアンスチェックが後手に回ると、営業プロセスが遅延したり行き詰まったりするおそれがあり、結果として最終的に受け入れできない取引先に無駄に労力を費やすリスクが生じる。

: コンプライアンスチェックが後手に回ると、営業プロセスが遅延したり行き詰まったりするおそれがあり、結果として最終的に受け入れできない取引先に無駄に労力を費やすリスクが生じる。 解決策 : Compliance Catalyst をSalesforceと連携させることで、Salesforceから直接、柔軟に設定できるリスク評価を素早く実施することができます。リスクレベル（低・高・重大）を瞬時に確認でき、制裁情報などに変更があった場合にはアラートが通知されます。これにより、早い段階でリスク評価を行えるため、企業のコンプライアンス基準や方針をより主体的に管理・運用できるようになります。

: Compliance Catalyst をSalesforceと連携させることで、Salesforceから直接、柔軟に設定できるリスク評価を素早く実施することができます。リスクレベル（低・高・重大）を瞬時に確認でき、制裁情報などに変更があった場合にはアラートが通知されます。これにより、早い段階でリスク評価を行えるため、企業のコンプライアンス基準や方針をより主体的に管理・運用できるようになります。 効果: 営業プロセスの初期段階からコンプライアンスチームと足並みを揃えることで貴重な時間を浪費せず、営業担当者は安心して契約フェーズへ移行することができるようになります。その結果、営業プロセスの短縮、ボトルネックの軽減、そして営業とコンプライアンスの連携強化につながります。



ソリューション及び効果のまとめ

ターゲットアカウントの特定: ムーディーズ のデータを活用して、アカウント情報を検索、必要な企業情報を収集し、検証済みの企業データをSalesforceのレコードへ瞬時に自動入力します。 関係性の把握: アカウントの企業グループ構造を可視化し、親会社と子会社の関係を把握するとともに、クロスセル・アップセルの機会を見出します。 コンプライアンスリスクの評価: 営業プロセスにさらなるリソースを投入する前に、Compliance Catalystでコンプライアンスチェックを実施します。 ニュースとトレンドのモニタリング: NewsEdgeでセンチメントや市場イベントを追跡し、常にタイムリーかつ的確なアプローチを維持します。 成果の促進: 営業担当者は CRM にアカウントの詳細情報を入力する時間が削減され、より質の高いデータに簡単にアクセスしてアカウント調査を行えるため、その分、商談プロセスの加速により多くの時間を充てられるようになります。



結果