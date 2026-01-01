最終更新日: 2022年1月4日

このクッキーに関する通知では、このクッキーに関する通知（総称して「当サイト」）に投稿またはリンクするムーディーズのウェブサイトでのクッキーおよび類似の技術（総称して「クッキー」）の使用方法について説明します。このクッキーに関する通知は、当社のプライバシー方針にある情報を補足するものです。このクッキーに関する通知を熟読してください。このクッキーに関する通知は随時更新される場合があります。本ページの上部にある「最終更新日」を確認して、このクッキーに関する通知が改訂された時期を確認してください。

このクッキーに関する通知において記述される「ムーディーズ」、「当社が」、「当社に」、および「当社の」という表現は、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、ムーディーズ・アナリティクス・インクおよびその関連会社を意味します。ムーディーズのグループ関連会社の全一覧は、こちらから入手できます。



このサイトでのクッキーの使用について

エッセンシャルクッキー

エッセンシャルクッキーは、当サイトが機能するために必要であり、オフにすると当サイトの利用に影響を与えます。エッセンシャルクッキーは通常、当サイトで実行した特定の行動に反応した場合にのみ設定されます。これは内部検索機能を使用した検索結果を保持したり、クッキーの設定を行います。

エッセンシャルクッキーが個人データの収集に利用されることはほとんどありませんが、IDコードを含むことがあり、これにより、当サイトはユーザーが個人の訪問者であり、サイト上の他のすべての訪問者と区別できます。これらのタイプのIDコードは一意であり、サーバーセッションを維持し、要求した機能を有効にするために使用されます。エッセンシャルクッキーは一般的なセッションクッキーであり、当サイトにアクセスしている間に限り、データを保持します。

当サイトが適切に機能することを可能にすることは、当社とユーザーの両方にとって正当な利益になると当社は確信しているため、当社はエッセンシャルクッキー を使用します。お使いのブラウザでエッセンシャルクッキー をブロックまたは警告するように設定できますが、当サイトの一部はエッセンシャルクッキー がなければ機能しません。クッキーをブロックまたは警告するようにブラウザを設定する方法については、こちらを参照してください:Internet Explorer > Google Chrome > Mozilla Firefox > Safari > Opera

ファンクショナルクッキー

ムーディーズは、ファンクショナルクッキーを使用して、サイトの使用方法を理解し、利用者のインターネットエクスペリエンスをカスタマイズおよび強化します。利用者がサイトに再度アクセスすると、ムーディーズは ファンクショナルクッキーによって利用者を認識し、ユーザーエクスペリエンスをカスタマイズすることができます。例えば、一度登録の手続きを完了すると、ファンクショナルクッキーが使用され、再度登録の手続きを行う必要がなくなります。当社は、ファンクショナルクッキーはユーザーエクスペリエンスに付加価値を与えると信じています。ファンクショナルクッキーの保持期間はクッキーの目的に応じて異なりますが、当サイトへのアクセスから最大2年間となっています。利用者は、クッキーの設定を変更することで、いつでもファンクショナルクッキーを拒否できます。

パフォーマンスクッキー

当社は、パフォーマンスクッキーを使用することにより、人口統計情報、ドメイン名、コンピュータの種類、ブラウザの種類、画面の解像度、および当サイトの使用に関連するその他の統計データなどの情報を収集または追跡します。当社は、パフォーマンスクッキーを使用して、誰がサイトを使用しているかを理解し、当サイトやその他のサービスを改善およびマーケティングしています。

また、当社は特定の形式のサイトページおよび電子メールメッセージに関連してパフォーマンスクッキーを使用しますが、とりわけ、サイト利用者と電子メール受信者の行動を追跡し、マーケティングキャンペーンの成功を判断し、サイトの使用状況と反応率に関する統計をまとめます。特定の形式の電子メールメッセージで使用すると、パフォーマンスクッキーによって電子メールが開かれたかどうか、また、いつ開かれたかが分かります。

当社はGoogleアナリティクスを使用して、サイトの使用に関する情報を収集および分析し、行動やトレンドについて報告します。Googleアナリティクスは、他のウェブサイト、アプリ、オンラインリソースの使用に関する情報も収集する場合があります。Google アナリティクスクッキーから受け取るデータは匿名で集計されたものであり、個人データではありません。ただし、Googleは、サイトの訪問者に関する集計データを提供するために、利用者の個人データを処理する場合があります。こちらで、Googleの慣行について詳しく調べることができるほか、Googleアナリティクスをオプトアウトするブラウザアドオン をダウンロードすることができます。

利用者が当サイトにアクセスして操作すると、当社はインターネットプロトコル（IP）アドレスを収集します。IPアドレスは、インターネットサービスプロバイダ（ISP）が使用しているコンピュータに自動的に割り当てられる番号です。この番号は、当サイトにアクセスするたびに、訪問の時間と訪問したページとともに、サーバーログファイルに自動的に記録され、識別されます。当社は、利用者による当サイトの使用方法を理解し、サイトを改善し、サイトのユーザーエクスペリエンスを向上させる目的でIPアドレスを使用します。また、IPアドレスから利用者のおおよその位置情報を取得する場合もあります。

パフォーマンスクッキーの保持期間はクッキーの目的に応じて異なりますが、当サイトへのアクセス期間から最大2年間となっています。例えば、期間が24時間に設定されたクッキーは、利用者をアクセス当日の当サイトへのユニークな訪問者としてカウントします。

利用者は、クッキーの設定を変更することで、いつでもパフォーマンスクッキーを拒否できます。

ターゲティングクッキー

お客様が当サイト、当社アプリおよびその他のウェブサイトまたはオンラインサービスにアクセスする際に、お客様の任意デバイスから当サイトおよびその他のウェブサイトまたはオンラインサービスへアクセスに関連する情報に基づいて、当社はサードパーティの広告会社を使用し、お客様が興味を持つ可能性がある当社の製品およびサービスに関する広告を提供します。これを行うために、上記の広告会社は、ピクセルタグの使用を含めて、利用者のブラウザに固有のクッキーを配置または認識します。広告クッキーには、広告パートナーのサーバー上のプロファイルに関連付けられた一意のIDが保存されます。これらのプロファイルは、当サイトでの操作（クリックされたリンク、クリックされたボタン）などのブラウジング情報にリンクされたブラウジング動作とアクション、およびデバイスと技術的仕様（IPアドレスに基づく）を記録します。Googleの広告クッキーはユーザーのGoogle IDにリンクすることもあり、当サイトにアクセスしているときにアカウントにログインすると、詳細なプロファイルが作成されます。広告クッキーの保持期間は、広告キャンペーンの長さによって異なりますが、通常は30日から9か月です。

また、当社はソーシャルメディアの「いいね」ボタンと「共有」ボタンにリンクするソーシャルメディアクッキーも使用しています。当社は、広告およびソーシャルメディアのクッキーを使用して、関連性のあるまたはない広告を表示し、同じ広告が繰り返し表示されるのを防ぎ、ソーシャルメディア上でコンテンツを「いいね」または「共有」できるようにします。ソーシャルメディアのクッキーは、IPアドレスとブラウザ文字列を収集し、クッキーを埋め込んだソーシャルメディアサイトに送り返します。これにより、ソーシャルメディアサイトは、お客様が当社のサイトにアクセスしたことを認識できます。この仕組みは、お客様が該当のソーシャルメディアサイトにアカウントを持っているかどうかに関係なく適用されます。

ターゲティングクッキーの保持期間はクッキーの目的に応じて異なりますが、当サイトへのアクセス期間から最大2年間となっています。お客様は、クッキーの設定を変更することで、いつでもターゲティングクッキーを拒否できます。

データの共有

当社は、下記サードパーティとデータを共有します:

(1) ウェブサイトインフラストラクチャとサービスサプライヤ - 当社は、当サイトの構築と管理の支援を得るためにサードパーティのウェブサイトインフラストラクチャとサービスサプライヤを利用します。当社のクッキーの管理には、サードパーティのメディア代理店、Ad Exchange、および広告ネットワークを使用しています。クッキーデータはこれらのサプライヤのサーバーに安全に保管されます。サービスプロバイダは慎重に選定、委託されており、契約により当社の指示に拘束され、その他の目的で利用者のデータを処理することはありません。

(2) 検証 - お客様が人間であることを検証するために、当社はサードパーティのサービスを使用する場合があります。このような検証の一環として収集された情報は、サードパーティのサービスプロバイダのプライバシー通知の対象となります。

(3) サードパーティクッキー設定 - 当社はパフォーマンス、機能、ターゲティングクッキーにサードパーティを使用しています。こちらの[クッキー設定]でそれらのクッキーの詳細を閲覧して、クッキーを有効化または無効化を選ぶことができます。

GoogleのプライバシーポリシーGoogleFacebookLinkedIn標準的契約条項（EU standard contractual clauses）EU-USプライバシーシールド標準的契約条項（EU standard contractual clauses）

利用者の権利と選択

利用者は、クッキーの設定を変更することで、いつでもクッキー設定を変更できます。

データに関するアクセス、修正、消去、制限、異議、またはポータビリティ権を行使するため、またはクッキーの使用について苦情や質問がある場合は、次のアドレスまでご連絡ください:

法務部

Moody’s Corporation

7 World Trade Center at 250 Greenwich Street

New York, NY 10007

電話番号: +1-212-553-1653 または 1-866-995-9659

Eメール: privacy@moodys.com

現時点では、当社はブラウザのトラッキング拒否シグナルには応答しません。

また、お客様は居住地域のデータ保護機関に苦情を申し立てる権利も保有します。不明な点がある場合は、解決を支援させていただきますので、直接当社にお問い合わせください。