Orbis (オービス) は、世界中の企業を比較できる、最も強力な企業データプラットフォームです。上場企業はもちろん、入手が難しい非上場企業の情報まで網羅しています。

Orbisは単なる情報提供にとどまりません。多様なデータを精選・収集した後で、それらを加工、付加、標準化し、付加価値を高め、連携しやすい形に整えてデータを提供しています。

かつてビューロー・ヴァン・ダイク (BvD) の主力ソリューションであったOrbisは、圧倒的なデータ量とタイムリーな分析、最先端のツールを組み合わせて、意思決定プロセスを迅速化します。リスクが加速度的に高まる時代においても、ビジネス成長を力強くサポートします。