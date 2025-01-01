Wie nahe sind Compliance-Teams an einem stets aktuellen Bild der Risiken in ihrem gesamten Unternehmensnetzwerk? Und was sind die Vorteile der Implementierung von Perpetual KYC?
Moody’s Analytics KYC hat kürzlich eine Studie zur Wahrnehmung und zum Verständnis von Perpetual KYC durchgeführt. Das Interview wurde mit 60 hochrangigen Risiko- und Compliance-Experten aus einer Vielzahl von Sektoren auf drei Kontinenten durchgeführt. Der Zweck unserer Forschung zu pKYC war es, Folgendes zu verstehen:
Der Prozess des Perpetual KYC beseitigt das Problem, das mit einem Einzel- oder Firmenkunden verbundene Risiko in einer Momentaufnahme zu betrachten.
Traditionell führen Unternehmen KYC-Checks beim Onboarding durch und klassifizieren Kunden in Kategorien mit hohem, mittlerem und niedrigem Risiko. Profile werden dann in der Regel regelmäßig in einem Ein-, Drei- oder Fünfjahreszyklus aktualisiert.