Der Prozess des Perpetual KYC beseitigt das Problem, das mit einem Einzel- oder Firmenkunden verbundene Risiko in einer Momentaufnahme zu betrachten.



Traditionell führen Unternehmen KYC-Checks beim Onboarding durch und klassifizieren Kunden in Kategorien mit hohem, mittlerem und niedrigem Risiko. Profile werden dann in der Regel regelmäßig in einem Ein-, Drei- oder Fünfjahreszyklus aktualisiert. Wir möchten, dass Sie Risiken verstehen, damit Sie vertrauensvoll Entscheidungen treffen können. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um mit uns über Ihren Weg zu Perpetual KYC zu sprechen – wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören.