ムーディーズ・ジャパン株式会社及びムーディーズSFジャパン株式会社の規制・方針に関する文書は、ratings.moodys.comに掲載されています。格付開示、格付手法、その他の規制関連文書にアクセスするにはこちらをクリックしてください。
ムーディーズは、企業や金融機関、あらゆる組織の皆様の意思決定を支援する各種のデータ、インテリジェンス、分析ツールをご用意しています。高い専門性をもつアナリスト・エコノミスト、豊富なデータ、業界をリードするテクノロジーに支えられたソリューションと、 115 年以上にわたる専門知識と経験に基づく未来の見通しで、お客様のさらなる価値創造を支援します。
ムーディーズ・ジャパン株式会社及びムーディーズSFジャパン株式会社の規制・方針に関する文書は、ratings.moodys.comに掲載されています。格付開示、格付手法、その他の規制関連文書にアクセスするにはこちらをクリックしてください。
ムーディーズ・ジャパン株式会社/ムーディーズSFジャパン株式会社 格付記号と定義
地方自治体から大規模なグローバル企業まで、厳格かつ透明性の高い格付手法に基づいて付与されたムーディーズの信用格付は、信用力を示すグローバルな表現です。ムーディーズの格付・評価を取得するプロセスについては、こちらをご覧ください。
ムーディーズでは、アナリストや専門家を招いた日本語のイベントを随時開催しております。
(日本語通訳付きのイベントも含む)
世界6億件以上を収録する企業データベース (Orbis)
Orbisは豊富な企業情報や財務・リスク・資本関係情報を元に、取引先マスタ・サードパーティーリスク・金融犯罪対策 (AML/CFT) とコンプライアス・サプライヤーリスク・企業与信・サイバーリスク・セールス&マーケティング・M&A/コーポレートファイナンス・移転価格対応などでご活用いただけます。
制裁リスト・ウォッチリスト・PEPs・アドバースメディアを収録した世界で最も包括的なリスクデータベース (RDC Grid)
2,100万以上のリスクプロファイル、310万人以上のPEPs情報を収録し、AIを活用したよりスマートなスクリーニングとリスクモニタリングをご提供します。
現在の経済動向を把握し、将来の不確実性に備えるための詳細なマクロ経済データと分析を提供します。ムーディーズの経済予測、シナリオ、および分析は、みなさまが景気サイクルのあらゆる段階で組織のリスクを最小限に抑え、収益を最大化できるよう支援します。
ムーディーズの信用リスク管理ソリューションでは、グローバル4.5億社について最良推計によるフォワードルッキングな信用評価及び多角的な視点からの分析を提供し、お客様の迅速な意思決定を支援します。信用リスク管理に求められる全ての機能に加え、AIによるテキスト情報分析や気候変動分析まで備え、伝統的な信用分析の枠を超えた最先端のリスク管理の実現を可能にします。
ダイナミックに変動する商業用不動産市場において、投資家、貸し手、ブローカーはこうした変化を切り抜けなければなりません。
広範なデータ、分析、ワークフロー・ツール、インサイトが融合したムーディーズのソリューションにより、商業用不動産ビジネスにおいて迅速かつ確実に、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。
ムーディーズの証券化商品に関する専門知識とテクノロジーは、複雑なワークフローへの対応、パフォーマンス比較、ポートフォリオ管理、キャッシュフロー分析、レポート作成に必要なデータ、ツールおよびインサイトの提供により、みなさまの証券化市場でのビジネス推進を支援します。
リサーチアシスタントは、生成AIとムーディーズの豊富なデータを組み合わせることにより、クレジットリサーチや競合分析の作業効率を飛躍的に向上させ、カスタムのレポートを生成する画期的なソリューションです。
24,000 を超えるコンテンツ ソースと一部のソースでは最大 15 年分を含む詳細なアーカイブを保有したニュース ソリューション (NewsEdge+)
高精度のアルゴリズムを使用したデジタルコンテンツのタグ付け、分類、企業の紐づけや高度な検索、ユーザーが監視している企業や業界に関するアラート機能、柔軟なAPIを提供しています。
ソリューションがどのようにお客様のお役に立てるか、ムーディーズ・ジャパンのスペシャリストよりご説明いたします。お気軽にお問い合わせください。